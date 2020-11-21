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Полиция применила водометы против демонстрантов в Париже
Полиция применила водометы против демонстрантов в Париже
Французская полиция применила водометы на акции протеста против статьи законопроекта "О глобальной безопасности", которая проходит на площади Трокадеро в... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T19:59
2020-11-21T20:36
франция
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в мире
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ПАРИЖ, 22 ноя - РИА Новости. Французская полиция применила водометы на акции протеста против статьи законопроекта "О глобальной безопасности", которая проходит на площади Трокадеро в Париже.Несколько часов акция, начавшаяся в 14.30 (16.30 мск), проходила спокойно. После 17.30 (18.30) обстановка начала обостряться. Ряд демонстрантов, в основном молодые люди, начали бросать в сил правопорядка камни, бутылки, скандируя "все ненавидят полицию". В ответ правоохранительные органы начали применять водометы.В пятницу Нацсобрание Франции поддержало в первом чтении вызвавшую широкий общественный резонанс статью 24, которая предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". В поправке, которые были внесены в эту статью, уточняется, что эта мера не может ущемлять право на информирование.Эта статья вызывает резкую критику в журналистском сообществе. Журналисты опасаются, что в случае принятия законопроекта эта статья нанесет ущерб свободе слова, и представители СМИ, граждане не смогут свободно осуществлять съемку работы сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве заверяют, что документ гарантирует право осуществлять съемку действий правоохранительных органов в ходе манифестаций.
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франция, париж, в мире

Полиция применила водометы против демонстрантов в Париже

19:59 21.11.2020 (обновлено: 20:36 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкАкция протеста в Париже
Акция протеста в Париже - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
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ПАРИЖ, 22 ноя - РИА Новости. Французская полиция применила водометы на акции протеста против статьи законопроекта "О глобальной безопасности", которая проходит на площади Трокадеро в Париже.
Несколько часов акция, начавшаяся в 14.30 (16.30 мск), проходила спокойно. После 17.30 (18.30) обстановка начала обостряться. Ряд демонстрантов, в основном молодые люди, начали бросать в сил правопорядка камни, бутылки, скандируя "все ненавидят полицию". В ответ правоохранительные органы начали применять водометы.
В пятницу Нацсобрание Франции поддержало в первом чтении вызвавшую широкий общественный резонанс статью 24, которая предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". В поправке, которые были внесены в эту статью, уточняется, что эта мера не может ущемлять право на информирование.
Эта статья вызывает резкую критику в журналистском сообществе. Журналисты опасаются, что в случае принятия законопроекта эта статья нанесет ущерб свободе слова, и представители СМИ, граждане не смогут свободно осуществлять съемку работы сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве заверяют, что документ гарантирует право осуществлять съемку действий правоохранительных органов в ходе манифестаций.
 
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