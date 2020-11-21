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Путин предупредил о риске девальвации национальных валют
Путин предупредил о риске девальвации национальных валют
Большой риск в условиях пандемии несет девальвация национальных валют, особенно для государств с низкими доходами, их фискальные поступления снижаются, при этом РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T16:51
2020-11-21T17:21
коронавирус covid-19
большая двадцатка
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Большой риск в условиях пандемии несет девальвация национальных валют, особенно для государств с низкими доходами, их фискальные поступления снижаются, при этом необходимость выделения средств на борьбу с коронавирусом растет, заявил президент России Владимир Путин.Выступая в субботу на саммите G20, он отметил, что профинансировать меры поддержки экономики и граждан России в условиях пандемии позволило привлечение долговых ресурсов на внутреннем рынке и накопленные страной резервы. Однако у развивающихся экономик и ряда государств с формирующейся рыночной экономикой таких возможностей объективно нет, подчеркнул президент РФ."Их фискальные доходы значительно снизились, а необходимость выделения значительных средств на борьбу с пандемией растет практически с каждым днем. Большой риск несет девальвация национальных валют и, соответственно, повышение стоимости обслуживания государственных долгов - в первую очередь, для стран с низкими доходами, две трети заимствований которых номинированы в долларах", - заявил Путин.
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коронавирус covid-19, большая двадцатка, владимир путин, в мире

Путин предупредил о риске девальвации национальных валют

16:51 21.11.2020 (обновлено: 17:21 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Большой риск в условиях пандемии несет девальвация национальных валют, особенно для государств с низкими доходами, их фискальные поступления снижаются, при этом необходимость выделения средств на борьбу с коронавирусом растет, заявил президент России Владимир Путин.
Выступая в субботу на саммите G20, он отметил, что профинансировать меры поддержки экономики и граждан России в условиях пандемии позволило привлечение долговых ресурсов на внутреннем рынке и накопленные страной резервы. Однако у развивающихся экономик и ряда государств с формирующейся рыночной экономикой таких возможностей объективно нет, подчеркнул президент РФ.
"Их фискальные доходы значительно снизились, а необходимость выделения значительных средств на борьбу с пандемией растет практически с каждым днем. Большой риск несет девальвация национальных валют и, соответственно, повышение стоимости обслуживания государственных долгов - в первую очередь, для стран с низкими доходами, две трети заимствований которых номинированы в долларах", - заявил Путин.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита Группы двадцати в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
Вчера, 16:48
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