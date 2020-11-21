https://ria.ru/20201121/valyuta-1585691475.html

Путин предупредил о риске девальвации национальных валют

Путин предупредил о риске девальвации национальных валют

Большой риск в условиях пандемии несет девальвация национальных валют, особенно для государств с низкими доходами, их фискальные поступления снижаются, при этом РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T16:51

2020-11-21T16:51

2020-11-21T17:21

коронавирус covid-19

большая двадцатка

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585199823_0:0:3208:1806_1400x0_80_0_0_af7c75c37dc76cea0d018f497452db0a.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Большой риск в условиях пандемии несет девальвация национальных валют, особенно для государств с низкими доходами, их фискальные поступления снижаются, при этом необходимость выделения средств на борьбу с коронавирусом растет, заявил президент России Владимир Путин.Выступая в субботу на саммите G20, он отметил, что профинансировать меры поддержки экономики и граждан России в условиях пандемии позволило привлечение долговых ресурсов на внутреннем рынке и накопленные страной резервы. Однако у развивающихся экономик и ряда государств с формирующейся рыночной экономикой таких возможностей объективно нет, подчеркнул президент РФ."Их фискальные доходы значительно снизились, а необходимость выделения значительных средств на борьбу с пандемией растет практически с каждым днем. Большой риск несет девальвация национальных валют и, соответственно, повышение стоимости обслуживания государственных долгов - в первую очередь, для стран с низкими доходами, две трети заимствований которых номинированы в долларах", - заявил Путин.

https://ria.ru/20201121/krizis-1585690886.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, большая двадцатка, владимир путин, в мире