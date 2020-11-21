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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201121/vaktsiny-1585695306.html
Путин рассказал лидерам G20 о трех российских вакцинах от COVID-19
Путин рассказал лидерам G20 о трех российских вакцинах от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин рассказал лидерам G20 о трех российских вакцинах от коронавируса, две из которых уже разработаны, а третья на подходе. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T17:15
2020-11-21T17:41
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
большая двадцатка
владимир путин
китай
бразилия
индия
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал лидерам G20 о трех российских вакцинах от коронавируса, две из которых уже разработаны, а третья на подходе.Российский лидер сообщил участникам саммита о первой зарегистрированной в мире российской вакцине "Спутник V", созданной на платформе аденовирусов человека.Российский "Спутник V" - первая зарегистрированная вакцина в мире. Сейчас проводятся ее клинические исследования в России, а также ряде других стран, в том числе Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения "Спутник V" на уровне 92%. Путин ранее призвал объединять усилия по производству вакцины, отметив, что производство "Спутник V" может быть развернуто в Индии и Китае.В середине октября в России была зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор". Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцина "спутник v", государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", большая двадцатка, владимир путин, китай, бразилия, индия, в мире

Путин рассказал лидерам G20 о трех российских вакцинах от COVID-19

17:15 21.11.2020 (обновлено: 17:41 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита "Группы двадцати" в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита Группы двадцати в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал лидерам G20 о трех российских вакцинах от коронавируса, две из которых уже разработаны, а третья на подходе.
Российский лидер сообщил участникам саммита о первой зарегистрированной в мире российской вакцине "Спутник V", созданной на платформе аденовирусов человека.
"Готова и вторая вакцина "Эпиваккорона" новосибирского научного центра. На подходе третья российская вакцина", - заявил Путин.
Российский "Спутник V" - первая зарегистрированная вакцина в мире. Сейчас проводятся ее клинические исследования в России, а также ряде других стран, в том числе Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения "Спутник V" на уровне 92%. Путин ранее призвал объединять усилия по производству вакцины, отметив, что производство "Спутник V" может быть развернуто в Индии и Китае.
В середине октября в России была зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор". Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Большая двадцаткаВладимир ПутинКитайБразилияИндияВ мире
 
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