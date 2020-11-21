Путин рассказал лидерам G20 о трех российских вакцинах от COVID-19
17:15 21.11.2020 (обновлено: 17:41 21.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита "Группы двадцати" в режиме видеоконференции
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал лидерам G20 о трех российских вакцинах от коронавируса, две из которых уже разработаны, а третья на подходе.
Российский лидер сообщил участникам саммита о первой зарегистрированной в мире российской вакцине "Спутник V", созданной на платформе аденовирусов человека.
"Готова и вторая вакцина "Эпиваккорона" новосибирского научного центра. На подходе третья российская вакцина", - заявил Путин.
Российский "Спутник V" - первая зарегистрированная вакцина в мире. Сейчас проводятся ее клинические исследования в России, а также ряде других стран, в том числе Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения "Спутник V" на уровне 92%. Путин ранее призвал объединять усилия по производству вакцины, отметив, что производство "Спутник V" может быть развернуто в Индии и Китае.
В середине октября в России была зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор". Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.
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