https://ria.ru/20201121/vaktsiny-1585695306.html

Путин рассказал лидерам G20 о трех российских вакцинах от COVID-19

Путин рассказал лидерам G20 о трех российских вакцинах от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин рассказал лидерам G20 о трех российских вакцинах от коронавируса, две из которых уже разработаны, а третья на подходе. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T17:15

2020-11-21T17:15

2020-11-21T17:41

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

большая двадцатка

владимир путин

китай

бразилия

индия

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал лидерам G20 о трех российских вакцинах от коронавируса, две из которых уже разработаны, а третья на подходе.Российский лидер сообщил участникам саммита о первой зарегистрированной в мире российской вакцине "Спутник V", созданной на платформе аденовирусов человека.Российский "Спутник V" - первая зарегистрированная вакцина в мире. Сейчас проводятся ее клинические исследования в России, а также ряде других стран, в том числе Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения "Спутник V" на уровне 92%. Путин ранее призвал объединять усилия по производству вакцины, отметив, что производство "Спутник V" может быть развернуто в Индии и Китае.В середине октября в России была зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор". Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201118/vaktsiny-1585145270.html

китай

бразилия

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", большая двадцатка, владимир путин, китай, бразилия, индия, в мире