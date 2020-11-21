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Путин о разработке вакцин от COVID-19: "Работы хватит на всех"
Путин о разработке вакцин от COVID-19: "Работы хватит на всех"
Конкуренция в разработке вакцин от коронавируса может быть неизбежна, но в основе должна быть безопасность людей, работы в этой сфере хватит на всех, заявил... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T16:59
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большая двадцатка
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Конкуренция в разработке вакцин от коронавируса может быть неизбежна, но в основе должна быть безопасность людей, работы в этой сфере хватит на всех, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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большая двадцатка, коронавирус covid-19, владимир путин, в мире

Путин о разработке вакцин от COVID-19: "Работы хватит на всех"

16:59 21.11.2020 (обновлено: 17:22 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина от коронавируса "Спутник V" доставлена в Венгрию для клинических исследований
Российская вакцина от коронавируса Спутник V доставлена в Венгрию для клинических исследований - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Конкуренция в разработке вакцин от коронавируса может быть неизбежна, но в основе должна быть безопасность людей, работы в этой сфере хватит на всех, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20.

"Работы, уважаемые коллеги, хватит на всех. И мне кажется, что это тот случай, когда конкуренция может быть неизбежна, но мы должны исходить прежде всего из соображений гуманитарного характера и поставить во главу угла именно это", - сказал Путин, выступая на саммите G20, посвященном в том числе борьбе с коронавирусом.

Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаБольшая двадцаткаКоронавирус COVID-19Владимир ПутинВ мире
 
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