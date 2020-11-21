https://ria.ru/20201121/vaktsina-1585692524.html

Путин о разработке вакцин от COVID-19: "Работы хватит на всех"

Путин о разработке вакцин от COVID-19: "Работы хватит на всех"

Конкуренция в разработке вакцин от коронавируса может быть неизбежна, но в основе должна быть безопасность людей, работы в этой сфере хватит на всех, заявил... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T16:59

2020-11-21T16:59

2020-11-21T17:22

большая двадцатка

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585417498_0:192:3072:1920_1400x0_80_0_0_ea4ceef6415454e5626b1a440da505b3.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Конкуренция в разработке вакцин от коронавируса может быть неизбежна, но в основе должна быть безопасность людей, работы в этой сфере хватит на всех, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большая двадцатка, коронавирус covid-19, владимир путин, в мире