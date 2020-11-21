Путин о разработке вакцин от COVID-19: "Работы хватит на всех"
16:59 21.11.2020 (обновлено: 17:22 21.11.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина от коронавируса "Спутник V" доставлена в Венгрию для клинических исследований
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Конкуренция в разработке вакцин от коронавируса может быть неизбежна, но в основе должна быть безопасность людей, работы в этой сфере хватит на всех, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20.
"Работы, уважаемые коллеги, хватит на всех. И мне кажется, что это тот случай, когда конкуренция может быть неизбежна, но мы должны исходить прежде всего из соображений гуманитарного характера и поставить во главу угла именно это", - сказал Путин, выступая на саммите G20, посвященном в том числе борьбе с коронавирусом.
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