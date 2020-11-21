https://ria.ru/20201121/vaktsina-1585692203.html
Россия готова предоставить вакцину от COVID-19 всем нуждающимся странам
Россия готова предоставить вакцину от COVID-19 всем нуждающимся странам
Вакцина от коронавируса должна быть доступна для всех, РФ поддерживает проект документа форума "двадцатки" по этой теме и готова предоставить ее всем... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T16:54
2020-11-21T16:54
2020-11-21T17:58
большая двадцатка
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вакцина от коронавируса должна быть доступна для всех, РФ поддерживает проект документа форума "двадцатки" по этой теме и готова предоставить ее всем нуждающимся странам, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Путин: "Вакцина от Covid должна быть доступна для всех"
Владимир Путин выступил на саммите G20 и предложил всем использовать российскую вакцину от Covid
2020-11-21T16:54
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PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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