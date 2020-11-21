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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201121/vaktsina-1585692203.html
Россия готова предоставить вакцину от COVID-19 всем нуждающимся странам
Россия готова предоставить вакцину от COVID-19 всем нуждающимся странам
Вакцина от коронавируса должна быть доступна для всех, РФ поддерживает проект документа форума "двадцатки" по этой теме и готова предоставить ее всем... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T16:54
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большая двадцатка
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вакцина от коронавируса должна быть доступна для всех, РФ поддерживает проект документа форума "двадцатки" по этой теме и готова предоставить ее всем нуждающимся странам, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Путин: "Вакцина от Covid должна быть доступна для всех"
Владимир Путин выступил на саммите G20 и предложил всем использовать российскую вакцину от Covid
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видео, большая двадцатка, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, в мире
Россия готова предоставить вакцину от COVID-19 всем нуждающимся странам
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вакцина от коронавируса должна быть доступна для всех, РФ поддерживает проект документа форума "двадцатки" по этой теме и готова предоставить ее всем нуждающимся странам, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20.
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Россия готова предоставить вакцину от COVID-19 всем нуждающимся странам

16:54 21.11.2020 (обновлено: 17:58 21.11.2020)
 
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вакцина от коронавируса должна быть доступна для всех, РФ поддерживает проект документа форума "двадцатки" по этой теме и готова предоставить ее всем нуждающимся странам, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20.
"Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленного на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех. Без сомнения, препараты для иммунизации должны являться всеобщим общественным достоянием. И наша страна Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся разработанные нашими учеными вакцины", - сказал Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаБольшая двадцаткаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинВ мире
 
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