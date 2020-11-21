https://ria.ru/20201121/vaktsina-1585692203.html

Россия готова предоставить вакцину от COVID-19 всем нуждающимся странам

Россия готова предоставить вакцину от COVID-19 всем нуждающимся странам

Вакцина от коронавируса должна быть доступна для всех, РФ поддерживает проект документа форума "двадцатки" по этой теме и готова предоставить ее всем... РИА Новости, 21.11.2020

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большая двадцатка

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вакцина от коронавируса должна быть доступна для всех, РФ поддерживает проект документа форума "двадцатки" по этой теме и готова предоставить ее всем нуждающимся странам, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Вакцина от Covid должна быть доступна для всех" Владимир Путин выступил на саммите G20 и предложил всем использовать российскую вакцину от Covid 2020-11-21T16:54 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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