https://ria.ru/20201121/vaktsina-1585650367.html

Китайская вакцина против COVID-19 дала иммунный ответ

Китайская вакцина против COVID-19 дала иммунный ответ

Инактивированная вакцина-кандидат против COVID-19, разработанная китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech, во время исследования с участием людей РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T11:27

2020-11-21T11:27

2020-11-21T11:27

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МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Инактивированная вакцина-кандидат против COVID-19, разработанная китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech, во время исследования с участием людей продемонстрировала безопасность, а также способность создать быстрый иммунный ответ, таковы итоги исследований ранних и среднесрочных клинических испытаний, опубликованные в журнале The Lancet Infectious Diseases.Уровень антител у привитых добровольцев оказался ниже, чем у успешно переболевших COVID-19. Однако, это не повлияло на способность биологического препарата защищать человеческий организм от вирусной инфекции, свидетельствуют итоги исследований.Вакцину CoronaVac в рамках первого и второго этапов использовали в двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании с участием свыше 700 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 59 лет.Участникам испытаний были введены 2 дозы вакцины с интервалом в 14 дней. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности препарата и его пригодности для экстренного применения во время пандемии, заявил один из авторов научной статьи Чжу Фэнцай.Он отметил, что для определения продолжительности иммунного ответа после вакцинации, еще предстоит провести дополнительные исследования.В настоящее время вакцина-кандидат вышла на третий этап клинических испытаний, чтобы подтверждает ее эффективность.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20200930/vaktsina-1577988772.html

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