https://ria.ru/20201121/ukraina-1585633653.html

"Президенту плевать": экс-министр заявила об унижении Украины перед МВФ

"Президенту плевать": экс-министр заявила об унижении Украины перед МВФ

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире NewsOne раскритиковала власти и лично президента Украины Владимира Зеленского за невыгодное для страны... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T07:33

2020-11-21T07:33

2020-11-21T07:33

елена лукаш

мвф

всемирный банк

владимир зеленский

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580525146_0:35:1043:622_1400x0_80_0_0_c2916e0d7a2367d25f2de8eba28c67bf.jpg

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире NewsOne раскритиковала власти и лично президента Украины Владимира Зеленского за невыгодное для страны сотрудничество с МВФ.Экс-министр напомнила, что год назад украинский лидер сообщил о соглашении с МВФ и Всемирным банком, пообещавшим Киеву кредит на десять миллиардов долларов. В итоге международные организации выделили Украине всего лишь 2,1 миллиарда долларов, подчеркнула собеседница телеканала.Она отметила личную роль президента в этой ситуации."Мне очень жаль, что у нас есть президент, которому совершенно плевать на интересы Украины. Я не помню президента, при котором так унижали бы страну, а самое главное, использовали", — заключила политик.

https://ria.ru/20201022/ukraina-1580925284.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена лукаш, мвф, всемирный банк, владимир зеленский, киев, украина, в мире