https://ria.ru/20201121/ukraina-1585633653.html
"Президенту плевать": экс-министр заявила об унижении Украины перед МВФ
"Президенту плевать": экс-министр заявила об унижении Украины перед МВФ
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире NewsOne раскритиковала власти и лично президента Украины Владимира Зеленского за невыгодное для страны... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T07:33
2020-11-21T07:33
2020-11-21T07:33
елена лукаш
мвф
всемирный банк
владимир зеленский
киев
украина
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире NewsOne раскритиковала власти и лично президента Украины Владимира Зеленского за невыгодное для страны сотрудничество с МВФ.Экс-министр напомнила, что год назад украинский лидер сообщил о соглашении с МВФ и Всемирным банком, пообещавшим Киеву кредит на десять миллиардов долларов. В итоге международные организации выделили Украине всего лишь 2,1 миллиарда долларов, подчеркнула собеседница телеканала.Она отметила личную роль президента в этой ситуации."Мне очень жаль, что у нас есть президент, которому совершенно плевать на интересы Украины. Я не помню президента, при котором так унижали бы страну, а самое главное, использовали", — заключила политик.
https://ria.ru/20201022/ukraina-1580925284.html
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елена лукаш, мвф, всемирный банк, владимир зеленский, киев, украина, в мире