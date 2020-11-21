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"Президенту плевать": экс-министр заявила об унижении Украины перед МВФ
"Президенту плевать": экс-министр заявила об унижении Украины перед МВФ
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире NewsOne раскритиковала власти и лично президента Украины Владимира Зеленского за невыгодное для страны... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T07:33
2020-11-21T07:33
елена лукаш
мвф
всемирный банк
владимир зеленский
киев
украина
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире NewsOne раскритиковала власти и лично президента Украины Владимира Зеленского за невыгодное для страны сотрудничество с МВФ.Экс-министр напомнила, что год назад украинский лидер сообщил о соглашении с МВФ и Всемирным банком, пообещавшим Киеву кредит на десять миллиардов долларов. В итоге международные организации выделили Украине всего лишь 2,1 миллиарда долларов, подчеркнула собеседница телеканала.Она отметила личную роль президента в этой ситуации."Мне очень жаль, что у нас есть президент, которому совершенно плевать на интересы Украины. Я не помню президента, при котором так унижали бы страну, а самое главное, использовали", — заключила политик.
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елена лукаш, мвф, всемирный банк, владимир зеленский, киев, украина, в мире

"Президенту плевать": экс-министр заявила об унижении Украины перед МВФ

07:33 21.11.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире NewsOne раскритиковала власти и лично президента Украины Владимира Зеленского за невыгодное для страны сотрудничество с МВФ.
Экс-министр напомнила, что год назад украинский лидер сообщил о соглашении с МВФ и Всемирным банком, пообещавшим Киеву кредит на десять миллиардов долларов. В итоге международные организации выделили Украине всего лишь 2,1 миллиарда долларов, подчеркнула собеседница телеканала.

"Я не буду задавать вопрос, сколько можно еще унижаться, сдавать все национальные интересы, и сколько раз еще нас обманут и используют представители МВФ", — сказала Лукаш.

Она отметила личную роль президента в этой ситуации.
"Мне очень жаль, что у нас есть президент, которому совершенно плевать на интересы Украины. Я не помню президента, при котором так унижали бы страну, а самое главное, использовали", — заключила политик.
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Елена ЛукашМВФВсемирный банкВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
 
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