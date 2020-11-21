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Жители разных стран рассказали, что нельзя делать туристам
Жители разных стран рассказали, что нельзя делать туристам
Жители разных стран поделились советами, что не стоит делать у них туристам, сообщает "Моя планета". РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T02:26
2020-11-21T02:26
2020-11-21T02:51
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Жители разных стран поделились советами, что не стоит делать у них туристам, сообщает "Моя планета". "Не подходи к крокодилам, не беспокой змей, не пытайся съесть австралийскую вдову. Лучше вообще ничего не трогать, все, что есть в Австралии, хочет тебя убить", — это первый совет от жителей Австралии в обсуждениях в соцсети.К любителям гор обратился житель американского штата Юта: "У нас много скал. Прошу вас. Не. Пишите. На них. Они формировались тысячи лет не для того, чтобы вы нацарапали на них свое имя".Британцам лучше не говорить, что вы любите Лондон, потому что не все они живут в этом городе. Также ни в коем случае не надо спорить с ними о том, как правильно заваривать чай. Голландцы попросили туристов не ходить по велодорожкам: для пеших прогулок есть другие места. Жители Германии — не делать селфи в музеях на месте концентрационных лагерей.
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германия, лондон, австралия, юта, туризм, туристы, новости - туризм
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
Жители разных стран поделились советами, что не стоит делать у них туристам, сообщает
"Моя планета".
"Не подходи к крокодилам, не беспокой змей, не пытайся съесть австралийскую вдову. Лучше вообще ничего не трогать, все, что есть в Австралии, хочет тебя убить", — это первый совет от жителей Австралии в обсуждениях в соцсети.
К любителям гор обратился житель американского штата Юта: "У нас много скал. Прошу вас. Не. Пишите. На них. Они формировались тысячи лет не для того, чтобы вы нацарапали на них свое имя".
Британцам лучше не говорить, что вы любите Лондон, потому что не все они живут в этом городе. Также ни в коем случае не надо спорить с ними о том, как правильно заваривать чай.
Голландцы попросили туристов не ходить по велодорожкам: для пеших прогулок есть другие места.
Жители Германии — не делать селфи в музеях на месте концентрационных лагерей.