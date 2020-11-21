Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201121/turisty-1585585218.html
Жители разных стран рассказали, что нельзя делать туристам
Жители разных стран рассказали, что нельзя делать туристам
Жители разных стран поделились советами, что не стоит делать у них туристам, сообщает "Моя планета". РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T02:26
2020-11-21T02:51
германия
лондон
австралия
юта
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585121800_0:0:2966:1669_1400x0_80_0_0_191880d7e7bdd4c4806208e2fb74cc96.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Жители разных стран поделились советами, что не стоит делать у них туристам, сообщает "Моя планета". "Не подходи к крокодилам, не беспокой змей, не пытайся съесть австралийскую вдову. Лучше вообще ничего не трогать, все, что есть в Австралии, хочет тебя убить", — это первый совет от жителей Австралии в обсуждениях в соцсети.К любителям гор обратился житель американского штата Юта: "У нас много скал. Прошу вас. Не. Пишите. На них. Они формировались тысячи лет не для того, чтобы вы нацарапали на них свое имя".Британцам лучше не говорить, что вы любите Лондон, потому что не все они живут в этом городе. Также ни в коем случае не надо спорить с ними о том, как правильно заваривать чай. Голландцы попросили туристов не ходить по велодорожкам: для пеших прогулок есть другие места. Жители Германии — не делать селфи в музеях на месте концентрационных лагерей.
https://ria.ru/20201110/kuba-1581718985.html
германия
лондон
австралия
юта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585121800_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_259079e9191a5a540c98bccaea04b954.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
германия, лондон, австралия, юта, туризм, туристы, новости - туризм

Жители разных стран рассказали, что нельзя делать туристам

02:26 21.11.2020 (обновлено: 02:51 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Доминик БутенДевушки в масках фотографируются на площади у входа в музей Лувр в Париже
Девушки в масках фотографируются на площади у входа в музей Лувр в Париже - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Жители разных стран поделились советами, что не стоит делать у них туристам, сообщает "Моя планета".
"Не подходи к крокодилам, не беспокой змей, не пытайся съесть австралийскую вдову. Лучше вообще ничего не трогать, все, что есть в Австралии, хочет тебя убить", — это первый совет от жителей Австралии в обсуждениях в соцсети.
К любителям гор обратился житель американского штата Юта: "У нас много скал. Прошу вас. Не. Пишите. На них. Они формировались тысячи лет не для того, чтобы вы нацарапали на них свое имя".
Британцам лучше не говорить, что вы любите Лондон, потому что не все они живут в этом городе. Также ни в коем случае не надо спорить с ними о том, как правильно заваривать чай.
Голландцы попросили туристов не ходить по велодорожкам: для пеших прогулок есть другие места.
Жители Германии — не делать селфи в музеях на месте концентрационных лагерей.
Артисты в Гаване - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 08:00Туризм
Куба: что там называют "папайей" и почему не танцуют сальсу
 
ТуризмГерманияЛондонАвстралияЮтаТуризмтуристыНовости - Туризм
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01Пашинян заявил о необходимости реформы армии после событий в Карабахе
10:01Лавров прибыл в Ереван
09:58В Калмыкии задержали четырех человек по делу о ячейке ИГ* в колонии
09:54Пасмурное затишье перед новой снежной атакой ожидает москвичей в субботу
09:46Продюсер раскрыл нелицеприятную для жаловавшихся на COVID артистов правду
09:41В Минске произошло массовое отравление школьников
09:37Путин поздравил россиян с Днем работника налоговых органов
09:34Генпрокуратура Швейцарии завершит расследование "дела Магнитского"
09:26Президент Грузии надеется на формирование многопартийного парламента
09:17Суд в США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа
09:09Шойгу проводит встречу с Пашиняном
09:08В Югре три человека погибли при пожаре на птицеферме
09:06В Москве еще 6080 пациентов выздоровели от COVID-19
09:03Россияне смогут сами комплектовать автомобильную аптечку
08:50WSJ: команда Байдена не получает полной поддержки для защиты от кибератак
08:47Назван пик заразности коронавируса
08:40Во Владивостоке перекрыли движение по мосту на остров Русский
08:33Премьер Грузии заявил о необходимости научиться работать с оппозицией
08:18Половина жителей российских мегаполисов готова поменять офис на фриланс
08:15В Улан-Удэ простились с первым президентом Бурятии Леонидом Потаповым
Лента новостейМолния