https://ria.ru/20201121/traktory-1585730604.html

Датские фермеры устроили акцию протеста на тракторах

Датские фермеры устроили акцию протеста на тракторах

Несколько сотен фермеров на тракторах вышли на акцию протеста в центре датской столицы в субботу, протестуя против неправомерного, по их мнению, требования... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T22:54

2020-11-21T22:54

2020-11-21T23:03

распространение нового коронавируса

метте фредериксен

дания

копенгаген

в мире

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МУРМАНСК, 21 ноя – РИА Новости. Несколько сотен фермеров на тракторах вышли на акцию протеста в центре датской столицы в субботу, протестуя против неправомерного, по их мнению, требования правительства пустить под нож всех норок в стране из-за опасности распространения мутировавшего коронавируса, сообщило Датское радио.По мнению фермеров, недостаточно извинений, которые принесли им от имени правительства, когда выяснилось, что власти не имели законного права требовать убить все норок, поскольку не имели таких полномочий. Этот юридический казус стоил должности министру сельского хозяйства на прошлой неделе.Как сообщает Датское радио, фермеры съехались в центр Копенгагена из разных мест, по подсчетам СМИ, по центру датской столицы проехали порядка 500 тракторов в знак протеста. "Речь идет не только о сельском хозяйстве в Дании и норковой индустрии. Речь идет о демократии!", - приводит Датское радио слова фермеров.Сообщается, что подобная акция протеста также прошла в датском Орхусе.Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 4 ноября заявила, что все норки в стране должны быть умерщвлены, так как могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. Этот вирус представляет опасность, поскольку снижает выработку антител, следовательно, создающиеся вакцины могут оказаться неэффективными против него. Спустя неделю власти Дании извинились за неправомерное требование умертвить всех норок из-за COVID-19 до принятия соответствующего закона, однако не отказались от идеи того, что норок нужно пустить под нож ради спасения человечества.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

дания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

метте фредериксен, дания, копенгаген, в мире