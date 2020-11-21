Датские фермеры устроили акцию протеста на тракторах
22:54 21.11.2020 (обновлено: 23:03 21.11.2020)
МУРМАНСК, 21 ноя – РИА Новости. Несколько сотен фермеров на тракторах вышли на акцию протеста в центре датской столицы в субботу, протестуя против неправомерного, по их мнению, требования правительства пустить под нож всех норок в стране из-за опасности распространения мутировавшего коронавируса, сообщило Датское радио.
"Масштабная акция протеста проходит в Копенгагене. Демонстранты требуют отставки правительства. Несколько сотен фермеров на тракторах выступают против неправомерного приказа правительства страны умертвить всех датских норок", - сообщило радио.
По мнению фермеров, недостаточно извинений, которые принесли им от имени правительства, когда выяснилось, что власти не имели законного права требовать убить все норок, поскольку не имели таких полномочий. Этот юридический казус стоил должности министру сельского хозяйства на прошлой неделе.
Как сообщает Датское радио, фермеры съехались в центр Копенгагена из разных мест, по подсчетам СМИ, по центру датской столицы проехали порядка 500 тракторов в знак протеста. "Речь идет не только о сельском хозяйстве в Дании и норковой индустрии. Речь идет о демократии!", - приводит Датское радио слова фермеров.
Сообщается, что подобная акция протеста также прошла в датском Орхусе.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 4 ноября заявила, что все норки в стране должны быть умерщвлены, так как могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. Этот вирус представляет опасность, поскольку снижает выработку антител, следовательно, создающиеся вакцины могут оказаться неэффективными против него. Спустя неделю власти Дании извинились за неправомерное требование умертвить всех норок из-за COVID-19 до принятия соответствующего закона, однако не отказались от идеи того, что норок нужно пустить под нож ради спасения человечества.
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