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Тайна футбольных бутс, которые хотели выбросить, вскрылась через 50 лет
Тайна футбольных бутс, которые хотели выбросить, вскрылась через 50 лет
Футбольные бутсы, которые хотели выкинуть, спустя 50 лет принесут мужчине не менее тысячи фунтов, сообщает сайт Hansons. РИА Новости, 21.11.2020
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ноттингемшир
англия
в мире
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Футбольные бутсы, которые хотели выкинуть, спустя 50 лет принесут мужчине не менее тысячи фунтов, сообщает сайт Hansons.В 1970 в Ноттингемшире закрывался магазин — во время разбора кладовой свекровь продавца нашла старые ботинки. Она посчитала, что они не будут кому-либо интересны, и хотела их выбросить.Мужчина убедил ее не делать этого и хранил их в течение 50 лет. Однако он решил не выбрасывать их, а отнести к эспертам и выяснить, представляют ли они какую-либо ценность.Как оказалось, это были раритетные футбольные бутсы, выпущенные с известным британским футболистом Стивеном Блумером. Он был нападающим клуба "Дерби Каунти", а также сборной Англии по футболу на рубеже XIX и XX веков. Также Блумер был первым футболистом, который сотрудничал с брендами. На бутсах был обнаружен небольшой портрет спортсмена, а также надпись о том, что эти в этих бутсах футболист никогда не промахнется.Аукцион по продаже ботинок состоится в декабре, а владелец бутсов получит не менее тысячи фунтов за них.
https://ria.ru/20201012/rvota-1579350288.html
ноттингемшир
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ноттингемшир, англия, в мире

Тайна футбольных бутс, которые хотели выбросить, вскрылась через 50 лет

11:01 21.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкФутбольная тренировка
Футбольная тренировка - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Футбольные бутсы, которые хотели выкинуть, спустя 50 лет принесут мужчине не менее тысячи фунтов, сообщает сайт Hansons.
В 1970 в Ноттингемшире закрывался магазин — во время разбора кладовой свекровь продавца нашла старые ботинки. Она посчитала, что они не будут кому-либо интересны, и хотела их выбросить.
Мужчина убедил ее не делать этого и хранил их в течение 50 лет. Однако он решил не выбрасывать их, а отнести к эспертам и выяснить, представляют ли они какую-либо ценность.
Как оказалось, это были раритетные футбольные бутсы, выпущенные с известным британским футболистом Стивеном Блумером. Он был нападающим клуба "Дерби Каунти", а также сборной Англии по футболу на рубеже XIX и XX веков. Также Блумер был первым футболистом, который сотрудничал с брендами. На бутсах был обнаружен небольшой портрет спортсмена, а также надпись о том, что эти в этих бутсах футболист никогда не промахнется.
Аукцион по продаже ботинок состоится в декабре, а владелец бутсов получит не менее тысячи фунтов за них.
Кит - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 09:22
Мужчина нашел рвоту кашалота и стал миллионером
 
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