https://ria.ru/20201121/tayna-1585647348.html

Тайна футбольных бутс, которые хотели выбросить, вскрылась через 50 лет

Тайна футбольных бутс, которые хотели выбросить, вскрылась через 50 лет

Футбольные бутсы, которые хотели выкинуть, спустя 50 лет принесут мужчине не менее тысячи фунтов, сообщает сайт Hansons. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T11:01

2020-11-21T11:01

2020-11-21T11:01

ноттингемшир

англия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572752752_0:0:3228:1815_1400x0_80_0_0_9d4bdd8d5cc8279bde7f7de543424e33.jpg

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Футбольные бутсы, которые хотели выкинуть, спустя 50 лет принесут мужчине не менее тысячи фунтов, сообщает сайт Hansons.В 1970 в Ноттингемшире закрывался магазин — во время разбора кладовой свекровь продавца нашла старые ботинки. Она посчитала, что они не будут кому-либо интересны, и хотела их выбросить.Мужчина убедил ее не делать этого и хранил их в течение 50 лет. Однако он решил не выбрасывать их, а отнести к эспертам и выяснить, представляют ли они какую-либо ценность.Как оказалось, это были раритетные футбольные бутсы, выпущенные с известным британским футболистом Стивеном Блумером. Он был нападающим клуба "Дерби Каунти", а также сборной Англии по футболу на рубеже XIX и XX веков. Также Блумер был первым футболистом, который сотрудничал с брендами. На бутсах был обнаружен небольшой портрет спортсмена, а также надпись о том, что эти в этих бутсах футболист никогда не промахнется.Аукцион по продаже ботинок состоится в декабре, а владелец бутсов получит не менее тысячи фунтов за них.

https://ria.ru/20201012/rvota-1579350288.html

ноттингемшир

англия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ноттингемшир, англия, в мире