https://ria.ru/20201121/tailand-1585681916.html
Россиянам предлагают билеты на рейсы в Таиланд, но покупать их не стоит
Россиянам предлагают билеты на рейсы в Таиланд, но покупать их не стоит
В социальных сетях появилась реклама чартерных рейсов в Таиланд, но эксперты не советуют их покупать, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T15:50
2020-11-21T15:50
2020-11-21T15:50
туризм
туризм
авиарейсы
самолеты
новости - туризм
пхукет (остров)
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таиланд
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В социальных сетях появилась реклама чартерных рейсов в Таиланд, но эксперты не советуют их покупать, сообщает TourDom.ru. Участник профессионального туристического сообщества Фейсбука Николай Павлов обратил внимание на рекламу в социальных сетях: одна из компаний предлагает билеты на чартеры из Москвы на Пхукет. Самый дешевый в одну сторону обойдется в 12 350 рублей, в обе стороны – в 20 250 рублей. По информации компании, рейсы начнутся с 19 декабря, причем запланированы из 20 городов России. Правда, в рекламном посте не указано, какая авиакомпания будет возить туристов на тайский остров и получила ли она разрешение на прямые чартеры рейсы от Росавиации."Пикантный момент заключается в том, что чартерных рейсов в декабре и в помине нет", – пишет Николай Павлов. В самой компании ответили, что информация по авиабилетам на Пхукет взята с сайтов крупных туроператоров, на которых представлены вылеты на остров начиная с 19 декабря, а у некоторых еще раньше. "В настоящее время чартеров нет, – подтвердил источник. – Но, видимо, у поставщиков туруслуг они запланированы с конца декабря". В компании пообещали полный возврат оплаченной суммы согласно договору, если вылеты не состоятся. На сайтах трех туроператоров удалось найти предложения пакетных туров на Пхукет с вылетами в следующем месяце. Но даже если рейсы разрешат, разместить туристов на острове проблематично, ведь очень многие отели закрыты. Кроме того, сейчас въезд в Таиланд возможен только по специальной визе при условии двухнедельного карантина в Бангкоке, причем гость обязан оплатить его сам. В туроператорских компаниях официально комментировать тему отказались, однако анонимно ответили, что полетная программа осталась с прошлого года. Рейсы будут сниматься, исходя из актуальной ситуации.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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туризм, авиарейсы, самолеты, новости - туризм, пхукет (остров), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), таиланд
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
В социальных сетях появилась реклама чартерных рейсов в Таиланд, но эксперты не советуют их покупать, сообщает
TourDom.ru.
Участник профессионального туристического сообщества Фейсбука Николай Павлов обратил внимание на рекламу в социальных сетях: одна из компаний предлагает билеты на чартеры из Москвы на Пхукет. Самый дешевый в одну сторону обойдется в 12 350 рублей, в обе стороны – в 20 250 рублей. По информации компании, рейсы начнутся с 19 декабря, причем запланированы из 20 городов России. Правда, в рекламном посте не указано, какая авиакомпания будет возить туристов на тайский остров и получила ли она разрешение на прямые чартеры рейсы от Росавиации.
"Пикантный момент заключается в том, что чартерных рейсов в декабре и в помине нет", – пишет Николай Павлов. В самой компании ответили, что информация по авиабилетам на Пхукет взята с сайтов крупных туроператоров, на которых представлены вылеты на остров начиная с 19 декабря, а у некоторых еще раньше.
"В настоящее время чартеров нет, – подтвердил источник. – Но, видимо, у поставщиков туруслуг они запланированы с конца декабря". В компании пообещали полный возврат оплаченной суммы согласно договору, если вылеты не состоятся.
На сайтах трех туроператоров удалось найти предложения пакетных туров на Пхукет с вылетами в следующем месяце. Но даже если рейсы разрешат, разместить туристов на острове проблематично, ведь очень многие отели закрыты. Кроме того, сейчас въезд в Таиланд возможен только по специальной визе при условии двухнедельного карантина в Бангкоке, причем гость обязан оплатить его сам.
В туроператорских компаниях официально комментировать тему отказались, однако анонимно ответили, что полетная программа осталась с прошлого года. Рейсы будут сниматься, исходя из актуальной ситуации.