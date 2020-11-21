https://ria.ru/20201121/strelba-1585630603.html
При стрельбе в торговом центре в Висконсине пострадали восемь человек
При стрельбе в торговом центре в Висконсине пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали при стрельбе в торговом центре в Висконсине, сообщила полиция города Уоатоса. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T03:40
2020-11-21T03:40
2020-11-21T03:53
вашингтон
висконсин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585630708_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_98976268ceb8607dc6a5112dba917bd7.jpg
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Восемь человек пострадали при стрельбе в торговом центре в Висконсине, сообщила полиция города Уоатоса.Подозреваемый скрылся, уточнила полиция.
вашингтон
висконсин
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585630708_40:0:2771:2048_1400x0_80_0_0_eae2ca3c554659386793e40c4f6c5459.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон, висконсин, сша, в мире