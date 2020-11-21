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При стрельбе в торговом центре в Висконсине пострадали восемь человек

При стрельбе в торговом центре в Висконсине пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали при стрельбе в торговом центре в Висконсине, сообщила полиция города Уоатоса. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T03:40

2020-11-21T03:40

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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Восемь человек пострадали при стрельбе в торговом центре в Висконсине, сообщила полиция города Уоатоса.Подозреваемый скрылся, уточнила полиция.

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вашингтон, висконсин, сша, в мире