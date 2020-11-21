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При стрельбе в торговом центре в Висконсине пострадали восемь человек
При стрельбе в торговом центре в Висконсине пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали при стрельбе в торговом центре в Висконсине, сообщила полиция города Уоатоса. РИА Новости, 21.11.2020
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Восемь человек пострадали при стрельбе в торговом центре в Висконсине, сообщила полиция города Уоатоса.Подозреваемый скрылся, уточнила полиция.
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вашингтон, висконсин, сша, в мире

При стрельбе в торговом центре в Висконсине пострадали восемь человек

03:40 21.11.2020 (обновлено: 03:53 21.11.2020)
 
© AP Photo / Nam Y. HuhПолицейские возле торгового центра в городе Уоатоса, США, где произошла стрельба
Полицейские возле торгового центра в городе Уоатоса, США, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© AP Photo / Nam Y. Huh
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Восемь человек пострадали при стрельбе в торговом центре в Висконсине, сообщила полиция города Уоатоса.

"Семь пострадавших взрослых и один пострадавший подросток были доставлены в больницу пожарными Уоатосы. Их состояние на данный момент неизвестно", - говорится в заявлении, которое выложено в Twitter полицейского управления.

Подозреваемый скрылся, уточнила полиция.
 
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