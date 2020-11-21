Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201121/strelba-1585627807.html
В Висконсине раскрыли подробности стрельбы в торговом центре
В Висконсине раскрыли подробности стрельбы в торговом центре
В результате стрельбы в торговом центре в Висконсине никто не погиб, заявил ABC News мэр города Уоатоса Деннис Макбрайд. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T01:34
2020-11-21T05:00
вашингтон
висконсин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585629029_0:321:3072:2048_1400x0_80_0_0_bd75b7d9b8d3ae305aeaf96be92afb66.jpg
ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. В результате стрельбы в торговом центре в Висконсине никто не погиб, заявил ABC News мэр города Уоатоса Деннис Макбрайд.Градоначальник уточнил, что при инциденте несколько людей пострадали, однако угрозы их жизни нет. Подозреваемый в преступлении скрылся, добавил Макбрайд.Обстоятельства стрельбы уточняются. Как сообщает телеканал, на месте работают 75 полицейских. Отмечается также, что на происшествие обратило внимание ФБР.По информации правоохранительных органов, пострадали восемь человек, всех их госпитализировали. Посольство России выясняет, есть ли среди раненых россияне.Торговый центр сейчас закрыт.
https://ria.ru/20201105/strelba-1583120659.html
вашингтон
висконсин
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585629029_91:0:2822:2048_1400x0_80_0_0_a810e4b958a6dc17a8d639d32c2b4088.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вашингтон, висконсин, сша, в мире

В Висконсине раскрыли подробности стрельбы в торговом центре

01:34 21.11.2020 (обновлено: 05:00 21.11.2020)
 
© AP Photo / Nam Y. HuhПолиция прибыла в торговый центр в Висконсине, где произошла стрельба
Полиция прибыла в торговый центр в Висконсине, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© AP Photo / Nam Y. Huh
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. В результате стрельбы в торговом центре в Висконсине никто не погиб, заявил ABC News мэр города Уоатоса Деннис Макбрайд.
Градоначальник уточнил, что при инциденте несколько людей пострадали, однако угрозы их жизни нет. Подозреваемый в преступлении скрылся, добавил Макбрайд.
Обстоятельства стрельбы уточняются. Как сообщает телеканал, на месте работают 75 полицейских. Отмечается также, что на происшествие обратило внимание ФБР.
По информации правоохранительных органов, пострадали восемь человек, всех их госпитализировали. Посольство России выясняет, есть ли среди раненых россияне.
Торговый центр сейчас закрыт.
Полицейские во время беспорядков в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 10:17
В США опубликовали видео стрельбы полицейских в афроамериканца Уоллеса
 
ВашингтонВисконсинСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01Пашинян заявил о необходимости реформы армии после событий в Карабахе
10:01Лавров прибыл в Ереван
09:58В Калмыкии задержали четырех человек по делу о ячейке ИГ* в колонии
09:54Пасмурное затишье перед новой снежной атакой ожидает москвичей в субботу
09:46Продюсер раскрыл нелицеприятную для жаловавшихся на COVID артистов правду
09:41В Минске произошло массовое отравление школьников
09:37Путин поздравил россиян с Днем работника налоговых органов
09:34Генпрокуратура Швейцарии завершит расследование "дела Магнитского"
09:26Президент Грузии надеется на формирование многопартийного парламента
09:17Суд в США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа
09:09Шойгу проводит встречу с Пашиняном
09:08В Югре три человека погибли при пожаре на птицеферме
09:06В Москве еще 6080 пациентов выздоровели от COVID-19
09:03Россияне смогут сами комплектовать автомобильную аптечку
08:50WSJ: команда Байдена не получает полной поддержки для защиты от кибератак
08:47Назван пик заразности коронавируса
08:40Во Владивостоке перекрыли движение по мосту на остров Русский
08:33Премьер Грузии заявил о необходимости научиться работать с оппозицией
08:18Половина жителей российских мегаполисов готова поменять офис на фриланс
08:15В Улан-Удэ простились с первым президентом Бурятии Леонидом Потаповым
Лента новостейМолния