https://ria.ru/20201121/strelba-1585627807.html

В Висконсине раскрыли подробности стрельбы в торговом центре

В Висконсине раскрыли подробности стрельбы в торговом центре

В результате стрельбы в торговом центре в Висконсине никто не погиб, заявил ABC News мэр города Уоатоса Деннис Макбрайд. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T01:34

2020-11-21T01:34

2020-11-21T05:00

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ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. В результате стрельбы в торговом центре в Висконсине никто не погиб, заявил ABC News мэр города Уоатоса Деннис Макбрайд.Градоначальник уточнил, что при инциденте несколько людей пострадали, однако угрозы их жизни нет. Подозреваемый в преступлении скрылся, добавил Макбрайд.Обстоятельства стрельбы уточняются. Как сообщает телеканал, на месте работают 75 полицейских. Отмечается также, что на происшествие обратило внимание ФБР.По информации правоохранительных органов, пострадали восемь человек, всех их госпитализировали. Посольство России выясняет, есть ли среди раненых россияне.Торговый центр сейчас закрыт.

https://ria.ru/20201105/strelba-1583120659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, висконсин, сша, в мире