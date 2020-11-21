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В торговом центре в Висконсине произошла стрельба, сообщило СМИ
В торговом центре в Висконсине произошла стрельба, сообщило СМИ
Стрельба произошла в торговом центре в американском Висконсине, несколько человек пострадали, сообщило местное отделение телекомпании NBC. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T00:59
2020-11-21T00:59
2020-11-21T02:39
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Стрельба произошла в торговом центре в американском Висконсине, несколько человек пострадали, сообщило местное отделение телекомпании NBC.По его данным, стрельба произошла в пригороде Милуоки Уоатосе. На месте работает не менее дюжины нарядов полиции.
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вашингтон, милуоки, висконсин, сша, в мире