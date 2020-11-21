https://ria.ru/20201121/strelba-1585626484.html

В торговом центре в Висконсине произошла стрельба, сообщило СМИ

В торговом центре в Висконсине произошла стрельба, сообщило СМИ

Стрельба произошла в торговом центре в американском Висконсине, несколько человек пострадали, сообщило местное отделение телекомпании NBC. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T00:59

2020-11-21T00:59

2020-11-21T02:39

вашингтон

милуоки

висконсин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585629123_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_4b7c919ecf666f949ab7ecd34d7e7e7d.jpg

ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Стрельба произошла в торговом центре в американском Висконсине, несколько человек пострадали, сообщило местное отделение телекомпании NBC.По его данным, стрельба произошла в пригороде Милуоки Уоатосе. На месте работает не менее дюжины нарядов полиции.

вашингтон

милуоки

висконсин

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, милуоки, висконсин, сша, в мире