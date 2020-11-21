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В СК призвали давать отпор лжи об СССР в годы Второй мировой
В СК призвали давать отпор лжи об СССР в годы Второй мировой
Распространению заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны нужно давать отпор, в том числе уголовно-правовыми средствами, заявил... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T18:37
2020-11-21T18:37
2020-11-21T18:37
вторая мировая война (1939-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
александр федоров
ссср
общество
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Распространению заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны нужно давать отпор, в том числе уголовно-правовыми средствами, заявил заместитель председателя Следственного комитета РФ Александр Федоров в рамках форума "Уроки Нюрнберга" к 75-летию начала Нюрнбергского процесса.Он отметил важность расследования уголовных дел о реабилитации нацизма, а именно об отрицании фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, и одобрении преступлений, установленных данным приговором, а также о распространении заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны."В мире еще имеют место многочисленные факты реабилитации и героизации нацизма ... Указанная противоправная деятельность требует своевременного отпора, в том числе уголовно-правовыми средствами", - сказал Федоров.
https://ria.ru/20201120/voyna-1585492798.html
ссср
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вторая мировая война (1939-1945), следственный комитет россии (ск рф), александр федоров, ссср, общество