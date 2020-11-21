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Пуск спутников "Гонец-М" с Плесецка могут отложить, сообщил источник
Пуск спутников "Гонец-М" с Плесецка могут отложить, сообщил источник
Запуск трех спутников связи "Гонец-М", планируемый на 24 ноября с космодрома Плесецк, может быть отложен по техническим причинам - для замены одной из деталей... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T01:03
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россия
восточный
плесецк (космодром)
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союз
роскосмос
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Запуск трех спутников связи "Гонец-М", планируемый на 24 ноября с космодрома Плесецк, может быть отложен по техническим причинам - для замены одной из деталей ракеты "Союз-2.1б", сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.По его словам, если пуск "Союза-2.1б" будет перенесен, то он может состоять после 28 ноября.Эту информацию подтвердил другой источник.В Роскосмосе не стали комментировать эту информацию.Это будет второй пуск "Гонцов" на ракете "Союз". Первый проведен в сентябре. Ранее тройки спутников "Гонец-М" запускались ракетами "Рокот" с Плесецка. Сейчас они выводятся ракетами "Союз-2". В будущем их будут запускать "Союзами-2" с космодрома Восточный.Низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. Штатная группировка системы включает 12 спутников - по три аппарата в четырех орбитальных плоскостях.
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россия, восточный, плесецк (космодром), космос - риа наука, союз, роскосмос, москва

Пуск спутников "Гонец-М" с Плесецка могут отложить, сообщил источник

01:03 21.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКосмический аппарат "Гонец-М"
Космический аппарат Гонец-М - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Запуск трех спутников связи "Гонец-М", планируемый на 24 ноября с космодрома Плесецк, может быть отложен по техническим причинам - для замены одной из деталей ракеты "Союз-2.1б", сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.
"Потребовалась замена одной из деталей ракеты. В связи с этим не исключен перенос пуска", - сказал собеседник агентства.
По его словам, если пуск "Союза-2.1б" будет перенесен, то он может состоять после 28 ноября.
Эту информацию подтвердил другой источник.
В Роскосмосе не стали комментировать эту информацию.
Это будет второй пуск "Гонцов" на ракете "Союз". Первый проведен в сентябре. Ранее тройки спутников "Гонец-М" запускались ракетами "Рокот" с Плесецка. Сейчас они выводятся ракетами "Союз-2". В будущем их будут запускать "Союзами-2" с космодрома Восточный.
Низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. Штатная группировка системы включает 12 спутников - по три аппарата в четырех орбитальных плоскостях.
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