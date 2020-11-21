https://ria.ru/20201121/soglashenie-1585696943.html

Азербайджан подтвердил безальтернативность соглашения по Карабаху

Азербайджан подтвердил безальтернативность соглашения по Карабаху

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что участники встречи подтвердили... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T17:23

2020-11-21T17:23

2020-11-21T17:23

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

сергей лавров

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 21 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что участники встречи подтвердили безальтернативность трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху."Переговоры прошли и в формате нашей межведомственной делегации, и затем состоялись дополнительно консультации в узком составе. Главный вывод - полностью подтверждена актуальность и безальтернативность договоренности, которая была достигнута Россией, Азербайджаном и Арменией 9 ноября", - сказал Лавров журналистам.Российский министр добавил, что эта договоренность "остановила кровопролитие и заложила долгосрочное урегулирование ситуации вокруг Нагорного Карабаха".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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нагорный карабах, сергей лавров, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире