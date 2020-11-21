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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201121/soglashenie-1585665760.html
Армения заявила о полной приверженности соглашению по Карабаху
Армения заявила о полной приверженности соглашению по Карабаху
Премьер и президент Армении заявили о полной приверженности выполнению трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T13:37
2020-11-21T14:03
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
армен саркисян
нагорный карабах
сергей лавров
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Премьер и президент Армении заявили о полной приверженности выполнению трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров."Армянские руководители - мы встречались также с президентом Армении - и он, и премьер-министр подчеркнули, что это заявление помогло решить серьезнейшие проблемы, помогло спасти жизни. И они полностью привержены тому, чтобы эта договоренность выполнялась и впредь", - заявил Лавров по итогам переговоров в Ереване.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html
нагорный карабах
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никол пашинян, армен саркисян, нагорный карабах, сергей лавров, армения, в мире

Армения заявила о полной приверженности соглашению по Карабаху

13:37 21.11.2020 (обновлено: 14:03 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Премьер и президент Армении заявили о полной приверженности выполнению трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Армянские руководители - мы встречались также с президентом Армении - и он, и премьер-министр подчеркнули, что это заявление помогло решить серьезнейшие проблемы, помогло спасти жизни. И они полностью привержены тому, чтобы эта договоренность выполнялась и впредь", - заявил Лавров по итогам переговоров в Ереване.
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Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянАрмен СаркисянНагорный КарабахСергей ЛавровАрменияВ мире
 
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