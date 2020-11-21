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На Москву надвигается циклон "Сара"
На Москву надвигается циклон "Сара"
В Москве в воскресенье днем начнется сильный снегопад, его принесет циклон "Сара", сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T15:18
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погода
москва
общество
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Москве в воскресенье днем начнется сильный снегопад, его принесет циклон "Сара", сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в ночь на воскресенье и в первую половину дня в столице сохранится пасмурная погода, но без существенных осадков. Ночью ожидается легкий мороз: температура воздуха понизится до минус двух — минус четырех градусов.Тишковец заявил, что воздействие циклона усилится в ночь на понедельник, в утренний час пик снегопады усилятся, видимость ухудшится и не будет превышать одного километра. На дорогах образуются заносы, появятся перебои в авиасообщении."Минимальная температура минус один — минус три, днем осадки ослабеют: ноль — плюс два. Ветер юго-западный, от четырех до девяти метров в секунду", — уточнил специалист.Он подчеркнул, что давление понизится до 740 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых.
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погода, москва, общество

На Москву надвигается циклон "Сара"

15:18 21.11.2020 (обновлено: 23:39 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина с собакой в парке "Братцево" в Москве
Женщина с собакой в парке Братцево в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Москве в воскресенье днем начнется сильный снегопад, его принесет циклон "Сара", сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, в ночь на воскресенье и в первую половину дня в столице сохранится пасмурная погода, но без существенных осадков. Ночью ожидается легкий мороз: температура воздуха понизится до минус двух — минус четырех градусов.

"Однако в разгар выходного скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, из-за чего после 14-15 часов начнется снег, к вечеру усилится ветер и закружат метели, что ухудшит видимость. Дневная температура в мегаполисе не превысит ноль — минус два. Ветер южной четверти пять-десять метров в секунду, вечером порывистый", — добавил синоптик.

Тишковец заявил, что воздействие циклона усилится в ночь на понедельник, в утренний час пик снегопады усилятся, видимость ухудшится и не будет превышать одного километра. На дорогах образуются заносы, появятся перебои в авиасообщении.
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"Минимальная температура минус один — минус три, днем осадки ослабеют: ноль — плюс два. Ветер юго-западный, от четырех до девяти метров в секунду", — уточнил специалист.
Он подчеркнул, что давление понизится до 740 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых.

"Прогнозируется до восьми-десяти миллиметров осадков, что составляет 15-20 процентов месячной нормы. Высота снежного покрова составит пять-десять сантиметров, на юге Подмосковья десять-пятнадцать сантиметров, что соответствует климатическим показателям начала зимы", — заключил Тишковец.

 
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