https://ria.ru/20201121/snegopad-1585678125.html

На Москву надвигается циклон "Сара"

На Москву надвигается циклон "Сара"

В Москве в воскресенье днем начнется сильный снегопад, его принесет циклон "Сара", сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T15:18

2020-11-21T15:18

2020-11-21T23:39

погода

москва

общество

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Москве в воскресенье днем начнется сильный снегопад, его принесет циклон "Сара", сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в ночь на воскресенье и в первую половину дня в столице сохранится пасмурная погода, но без существенных осадков. Ночью ожидается легкий мороз: температура воздуха понизится до минус двух — минус четырех градусов.Тишковец заявил, что воздействие циклона усилится в ночь на понедельник, в утренний час пик снегопады усилятся, видимость ухудшится и не будет превышать одного километра. На дорогах образуются заносы, появятся перебои в авиасообщении."Минимальная температура минус один — минус три, днем осадки ослабеют: ноль — плюс два. Ветер юго-западный, от четырех до девяти метров в секунду", — уточнил специалист.Он подчеркнул, что давление понизится до 740 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых.

https://ria.ru/20201113/zima-1584402659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество