https://ria.ru/20201121/snaryad-1585732652.html

Израиль зафиксировал пуск снаряда из сектора Газа

Израиль зафиксировал пуск снаряда из сектора Газа

Израильские военные зафиксировали пуск одного снаряда из сектора Газа по территории Израиля, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T23:29

2020-11-21T23:29

2020-11-21T23:29

ашкелон

хамас

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Израильские военные зафиксировали пуск одного снаряда из сектора Газа по территории Израиля, сообщила пресс-служба армии.В субботу военные заявляли, что на юге Израиля в городе Ашкелон сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле.В августе из Газы в сторону Израиля стали запускать воздушные шары с взрывными устройствами. В ответ армия Израиля на протяжении нескольких недель ежедневно наносила удары по военной инфраструктуре палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20201118/poseleniya-1585251062.html

ашкелон

израиль

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ашкелон, хамас, израиль, в мире