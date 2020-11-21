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Израиль зафиксировал пуск снаряда из сектора Газа
Израиль зафиксировал пуск снаряда из сектора Газа
Израильские военные зафиксировали пуск одного снаряда из сектора Газа по территории Израиля, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T23:29
2020-11-21T23:29
ашкелон
хамас
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Израильские военные зафиксировали пуск одного снаряда из сектора Газа по территории Израиля, сообщила пресс-служба армии.В субботу военные заявляли, что на юге Израиля в городе Ашкелон сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле.В августе из Газы в сторону Израиля стали запускать воздушные шары с взрывными устройствами. В ответ армия Израиля на протяжении нескольких недель ежедневно наносила удары по военной инфраструктуре палестинского движения ХАМАС.
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ашкелон, хамас, израиль, в мире

Израиль зафиксировал пуск снаряда из сектора Газа

23:29 21.11.2020
 
© AP Photo / Dan BaliltyПуск ракеты израильской системы ПРО "Железный купол"
Пуск ракеты израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© AP Photo / Dan Balilty
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Израильские военные зафиксировали пуск одного снаряда из сектора Газа по территории Израиля, сообщила пресс-служба армии.
В субботу военные заявляли, что на юге Израиля в городе Ашкелон сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле.
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"Касательно предыдущего сообщения о сиренах, прозвучавших несколько минут назад, один снаряд был выпущен из сектора Газа в сторону территории Израиля", – говорится в сообщении.

В августе из Газы в сторону Израиля стали запускать воздушные шары с взрывными устройствами. В ответ армия Израиля на протяжении нескольких недель ежедневно наносила удары по военной инфраструктуре палестинского движения ХАМАС.
 
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