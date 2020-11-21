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"Дело не только в истребителях": США показали Европе свое истинное лицо
"Дело не только в истребителях": США показали Европе свое истинное лицо
Промышленный шпионаж, политическое давление и откровенный шантаж — Вашингтон идет на все, чтобы заставить партнеров закупать военную технику исключительно... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T08:00
2020-11-21T08:05
россия
нато
f-35
lockheed martin
европа
сша
технологии
безопасность
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Николай Протопопов. Промышленный шпионаж, политическое давление и откровенный шантаж — Вашингтон идет на все, чтобы заставить партнеров закупать военную технику исключительно американского производства. В Европе разгорается очередной скандал — неожиданно вскрылось, что на решение о поставках истребителей F-35 Lightning для ВВС Дании могла повлиять разведка США. О том, как понимают рыночные отношения и свободную конкуренцию за океаном, — в материале РИА Новости.Шпионское лоббиПо данным датских СМИ, американцы шпионили за шведской компанией SAAB, выпускающей истребители Gripen, и датской Terma — производителем радаров и другого радиотехнического оборудования для армии.Агентство национальной безопасности (АНБ) отслеживало трафик данных через оптико-волоконные кабели и дата-центр на американской военной базе в Дании. Утечку обнаружил один из сотрудников датской Службы военной разведки и долго пытался привлечь к проблеме внимание руководства.Выяснилось, что АНБ получало информацию о программе по обновлению парка военных самолетов ВВС Дании. По мнению европейских экспертов, американская разведка могла повлиять на выбор датчан, серьезно рассматривавших вариант покупки шведских "Грипенов". Но в итоге Копенгаген приобретает 27 F-35 Lightning почти за четыре миллиарда долларов. Таким образом, Европа снова поддержала оборонно-промышленный комплекс США, отказавшись от самолетов собственного производства.По словам члена-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова, любая крупная американская корпорация может официально запрашивать в АНБ, ФБР и ЦРУ информацию о контрагентах."Мощности шведского предприятия легко позволяют обеспечить авиатехникой все страны Северной Европы, — отметил Судаков в беседе с РИА Новости. — Но США никогда не играют по-честному. Финансовый и промышленный шпионаж — это для них норма. Вроде бы друзья, на одной стороне в НАТО, но тем не менее постоянно воруют секреты, прослушивают лидеров государств, прощупывают слабые стороны конкурентов".Предложение рождает спросСпрос на американские истребители пятого поколения в мире действительно высокий, хотя машина пока откровенно сырая и ее никак не доведут до ума. Несмотря на неутихающие споры и скандалы, эти самолеты покупают десятками и за огромные деньги. В том числе те страны, которым они, по сути, вовсе не нужны.Показательный пример такого расточительства — Польша, решившая кардинально обновить парк боевых самолетов и отказаться от наследия Варшавского договора. "Варшава могла выбрать тот же "Грипен", который гораздо дешевле F-35, — говорит Судаков. — Но все же закупила партию американских "невидимок" по завышенной цене, чего никто не может понять. С помощью промышленного шпионажа, нажима, всяких вбросов и откровенного воровства информации США становятся монополистами. Это касается не только военной техники, но и гражданской, что хорошо видно по конфликту Airbus и Boeing. Американцы шантажируют европейские концерны. Западный мир теряет единство".Военный эксперт аналитического клуба "Валдай" Артем Куреев считает, что Вашингтон прибегает к услугам шпионов для поиска выгодных оборонных контрактов в рамках так называемого экспорта безопасности, когда защита европейским союзникам предоставляется лишь с условием обязательного приобретения американской продукции. Кроме того, активность разведок при подготовке оружейных сделок может быть связана с тем, что высшие должности в структурах безопасности корпораций США занимают отставные сотрудники спецслужб."Они готовы "отблагодарить" коллег должностями после выхода на пенсию, заказами на консалтинг и продвижением по службе через лоббистов, — пояснил эксперт. — Так что информация о возможной сделке датчан со шведами могла поступать руководству Lockheed Martin как напрямую, так и через Белый дом. А дальше уже американские лоббисты, переговорщики и военные проталкивали свой контракт".Отработанная стратегияС недобросовестной конкуренцией США европейцы сталкиваются не впервые. Так, в 2017-м собиравшаяся закупить шведские "Грипены" Болгария под нажимом американцев отказалась от них в пользу истребителей F-16."Для шведов пока открыты лишь рынки третьих стран, а в Европе покупку их техники смогла продавить только Венгрия, — подчеркивает Куреев. — Информационным атакам подвергается и более крупный игрок — консорциум Eurofighter. Австрия, например, планировала отказаться от европейских многоцелевых истребителей еще в 2017-м".Еще одна жертва агрессивного американского маркетинга — Бельгия. Брюссель тоже приобретет свыше 30 истребителей F-35, хотя более понятным для бельгийских ВВС выглядел бы выбор европейской марки. Авиационную технику им предлагали шведы, французы, а также консорциум Eurofighter GmbH. Однако в тендере все же победили США. Полностью Бельгия перевооружится на "молнии" к концу 2020-х. По подсчетам экономистов, вместе с обслуживанием это обойдется Брюсселю в астрономические 15 миллиардов долларов.Противники сделки пытались выступить в парламенте страны, но их отказались слушать. Некоторые бельгийские СМИ называли контракт "предательством", однако премьер-министр поставил точку, объяснив выбор F-35 более выгодным коммерческим предложением.
https://ria.ru/20201017/armiya-ssha-1580105596.html
https://ria.ru/20201008/istrebitel-f-35-1578669097.html
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россия, нато, f-35, lockheed martin , европа, сша, технологии, безопасность

"Дело не только в истребителях": США показали Европе свое истинное лицо

08:00 21.11.2020 (обновлено: 08:05 21.11.2020)
 
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Tenley LongАмериканские истребители F-22 Raptor на авиабазе Повидз, Польша
Американские истребители F-22 Raptor на авиабазе Повидз, Польша - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Tenley Long
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Николай Протопопов. Промышленный шпионаж, политическое давление и откровенный шантаж — Вашингтон идет на все, чтобы заставить партнеров закупать военную технику исключительно американского производства. В Европе разгорается очередной скандал — неожиданно вскрылось, что на решение о поставках истребителей F-35 Lightning для ВВС Дании могла повлиять разведка США. О том, как понимают рыночные отношения и свободную конкуренцию за океаном, — в материале РИА Новости.

Шпионское лобби

По данным датских СМИ, американцы шпионили за шведской компанией SAAB, выпускающей истребители Gripen, и датской Terma — производителем радаров и другого радиотехнического оборудования для армии.
Агентство национальной безопасности (АНБ) отслеживало трафик данных через оптико-волоконные кабели и дата-центр на американской военной базе в Дании. Утечку обнаружил один из сотрудников датской Службы военной разведки и долго пытался привлечь к проблеме внимание руководства.
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"Счет идет на десятки тысяч": армия США столкнулась с новой бедой
Выяснилось, что АНБ получало информацию о программе по обновлению парка военных самолетов ВВС Дании. По мнению европейских экспертов, американская разведка могла повлиять на выбор датчан, серьезно рассматривавших вариант покупки шведских "Грипенов". Но в итоге Копенгаген приобретает 27 F-35 Lightning почти за четыре миллиарда долларов. Таким образом, Европа снова поддержала оборонно-промышленный комплекс США, отказавшись от самолетов собственного производства.
По словам члена-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова, любая крупная американская корпорация может официально запрашивать в АНБ, ФБР и ЦРУ информацию о контрагентах.
"Мощности шведского предприятия легко позволяют обеспечить авиатехникой все страны Северной Европы, — отметил Судаков в беседе с РИА Новости. — Но США никогда не играют по-честному. Финансовый и промышленный шпионаж — это для них норма. Вроде бы друзья, на одной стороне в НАТО, но тем не менее постоянно воруют секреты, прослушивают лидеров государств, прощупывают слабые стороны конкурентов".
© AFP 2020 / Yasuyoshi ChibaКокпит шведского самолета-истребителя SAAB Gripen E на выставке LAAD 2017 Defense and Security в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 4 апреля 2017
Кокпит шведского самолета-истребителя SAAB Gripen E во время выставки LAAD 2017 Defense and Security в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 4 апреля 2017 - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© AFP 2020 / Yasuyoshi Chiba
Кокпит шведского самолета-истребителя SAAB Gripen E на выставке LAAD 2017 Defense and Security в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 4 апреля 2017

Предложение рождает спрос

Спрос на американские истребители пятого поколения в мире действительно высокий, хотя машина пока откровенно сырая и ее никак не доведут до ума. Несмотря на неутихающие споры и скандалы, эти самолеты покупают десятками и за огромные деньги. В том числе те страны, которым они, по сути, вовсе не нужны.
Показательный пример такого расточительства — Польша, решившая кардинально обновить парк боевых самолетов и отказаться от наследия Варшавского договора.
"Варшава могла выбрать тот же "Грипен", который гораздо дешевле F-35, — говорит Судаков. — Но все же закупила партию американских "невидимок" по завышенной цене, чего никто не может понять. С помощью промышленного шпионажа, нажима, всяких вбросов и откровенного воровства информации США становятся монополистами. Это касается не только военной техники, но и гражданской, что хорошо видно по конфликту Airbus и Boeing. Американцы шантажируют европейские концерны. Западный мир теряет единство".
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Военный эксперт аналитического клуба "Валдай" Артем Куреев считает, что Вашингтон прибегает к услугам шпионов для поиска выгодных оборонных контрактов в рамках так называемого экспорта безопасности, когда защита европейским союзникам предоставляется лишь с условием обязательного приобретения американской продукции. Кроме того, активность разведок при подготовке оружейных сделок может быть связана с тем, что высшие должности в структурах безопасности корпораций США занимают отставные сотрудники спецслужб.
"Они готовы "отблагодарить" коллег должностями после выхода на пенсию, заказами на консалтинг и продвижением по службе через лоббистов, — пояснил эксперт. — Так что информация о возможной сделке датчан со шведами могла поступать руководству Lockheed Martin как напрямую, так и через Белый дом. А дальше уже американские лоббисты, переговорщики и военные проталкивали свой контракт".
© Фото : United States government work/Lockheed Marti/Darin RussellНаземный истребитель F-35A Lightning II, AF-4 во время испытаний, проводимых группой F-35 Integrated Test Force на базе ВВС Эдвардс, Кали
Наземный истребитель F-35A Lightning II, AF-4 во время испытаний, проведимых группой F-35 Integrated Test Force на базе ВВС Эдвардс, Кали - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Фото : United States government work/Lockheed Marti/Darin Russell
Наземный истребитель F-35A Lightning II, AF-4 во время испытаний, проводимых группой F-35 Integrated Test Force на базе ВВС Эдвардс, Кали

Отработанная стратегия

С недобросовестной конкуренцией США европейцы сталкиваются не впервые. Так, в 2017-м собиравшаяся закупить шведские "Грипены" Болгария под нажимом американцев отказалась от них в пользу истребителей F-16.
"Для шведов пока открыты лишь рынки третьих стран, а в Европе покупку их техники смогла продавить только Венгрия, — подчеркивает Куреев. — Информационным атакам подвергается и более крупный игрок — консорциум Eurofighter. Австрия, например, планировала отказаться от европейских многоцелевых истребителей еще в 2017-м".
Американские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II - РИА Новости, 1920, 28.04.2020
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Еще одна жертва агрессивного американского маркетинга — Бельгия. Брюссель тоже приобретет свыше 30 истребителей F-35, хотя более понятным для бельгийских ВВС выглядел бы выбор европейской марки. Авиационную технику им предлагали шведы, французы, а также консорциум Eurofighter GmbH. Однако в тендере все же победили США. Полностью Бельгия перевооружится на "молнии" к концу 2020-х. По подсчетам экономистов, вместе с обслуживанием это обойдется Брюсселю в астрономические 15 миллиардов долларов.
Противники сделки пытались выступить в парламенте страны, но их отказались слушать. Некоторые бельгийские СМИ называли контракт "предательством", однако премьер-министр поставил точку, объяснив выбор F-35 более выгодным коммерческим предложением.
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertИстребитель F-16 бельгийских ВВС
Истребитель F-16 бельгийских ВВС - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Истребитель F-16 бельгийских ВВС
 
РоссияНАТОF-35Lockheed MartinЕвропаСШАТехнологииБезопасность
 
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