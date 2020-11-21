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Врач назвала смертельную болезнь из-за проблем с пальцами
Врач назвала смертельную болезнь из-за проблем с пальцами
Утолщение кончиков пальцев (синдром барабанных палочек) может быть признаком рака легких, заявила в беседе с газетой Express представитель британского общества... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T03:34
2020-11-21T03:34
2020-11-21T09:30
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Утолщение кончиков пальцев (синдром барабанных палочек) может быть признаком рака легких, заявила в беседе с газетой Express представитель британского общества по изучению онкологического заболевания Эми Херст.По словам специалиста, такая деформация — не самый распространенный симптом болезни, однако он также может указывать на другие негативные изменения в организме.Рекомендуется обратить внимание на следующие изменения:В случае выявления подобных проблем эксперт советует незамедлительно обратиться к врачу.Херст добавила, что существует множество других симптомов рака легких. Среди них: постоянный кашель, одышка, боль в груди, затрудненное глотание, хриплый голос, отек лица или шеи.Симптом барабанных палочек — колбовидное утолщение концевых фаланг пальцев кистей и стоп с характерной деформацией ногтевых пластинок в виде часовых стекол.
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онкология, рак, здоровье, великобритания, общество
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
Утолщение кончиков пальцев (синдром барабанных палочек) может быть признаком рака
легких, заявила в беседе с газетой Express
представитель британского
общества по изучению онкологического заболевания Эми Херст.
По словам специалиста, такая деформация — не самый распространенный симптом болезни, однако он также может указывать на другие негативные изменения в организме.
"Синдром барабанных палочек проявляется в виде изменений в форме ногтей или пальцев, которые начинают выглядеть опухшими", — отметила Херст.
Рекомендуется обратить внимание на следующие изменения:
—Основание ногтя становится мягким, а кожа рядом становится блестящей;
—Ногти изгибаются больше, чем обычно;
—Кончики пальцев могут стать больше.
В случае выявления подобных проблем эксперт советует незамедлительно обратиться к врачу.
"Это вызвано тем, что в эту область приливает больше крови, чем обычно. Но мы не до конца понимаем, почему это происходит", — уточнили в организации.
Херст добавила, что существует множество других симптомов рака легких. Среди них: постоянный кашель, одышка, боль в груди, затрудненное глотание, хриплый голос, отек лица или шеи.
Симптом барабанных палочек — колбовидное утолщение концевых фаланг пальцев кистей и стоп с характерной деформацией ногтевых пластинок в виде часовых стекол.