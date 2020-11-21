https://ria.ru/20201121/simptom-1585630019.html

Врач назвала смертельную болезнь из-за проблем с пальцами

Врач назвала смертельную болезнь из-за проблем с пальцами

Утолщение кончиков пальцев (синдром барабанных палочек) может быть признаком рака легких, заявила в беседе с газетой Express представитель британского общества... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T03:34

2020-11-21T03:34

2020-11-21T09:30

риа наука

онкология

рак

здоровье

великобритания

общество

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Утолщение кончиков пальцев (синдром барабанных палочек) может быть признаком рака легких, заявила в беседе с газетой Express представитель британского общества по изучению онкологического заболевания Эми Херст.По словам специалиста, такая деформация — не самый распространенный симптом болезни, однако он также может указывать на другие негативные изменения в организме.Рекомендуется обратить внимание на следующие изменения:В случае выявления подобных проблем эксперт советует незамедлительно обратиться к врачу.Херст добавила, что существует множество других симптомов рака легких. Среди них: постоянный кашель, одышка, боль в груди, затрудненное глотание, хриплый голос, отек лица или шеи.Симптом барабанных палочек — колбовидное утолщение концевых фаланг пальцев кистей и стоп с характерной деформацией ногтевых пластинок в виде часовых стекол.

https://ria.ru/20201119/perkhot-1585271310.html

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онкология, рак, здоровье, великобритания, общество