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Число ушедших на карантин российских школ увеличилось до 33
Число ушедших на карантин российских школ увеличилось до 33
Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России увеличилось до 33, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале Министерства просвещения... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T10:26
2020-11-21T10:26
2020-11-21T10:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России увеличилось до 33, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале Министерства просвещения "Большая перемена РФ".Ранее, 19 ноября, сообщалось о 26 школах, ушедших на карантин.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,59% от общего количества, следует из данных министерства.Ушли на карантин 20 ноября шесть школ, не вышла из карантина ни одна.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество