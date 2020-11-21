https://ria.ru/20201121/shkoly-1585644276.html

Число ушедших на карантин российских школ увеличилось до 33

Число ушедших на карантин российских школ увеличилось до 33

Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России увеличилось до 33, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале Министерства просвещения... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T10:26

2020-11-21T10:26

2020-11-21T10:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

общество

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России увеличилось до 33, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале Министерства просвещения "Большая перемена РФ".Ранее, 19 ноября, сообщалось о 26 школах, ушедших на карантин.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,59% от общего количества, следует из данных министерства.Ушли на карантин 20 ноября шесть школ, не вышла из карантина ни одна.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201120/kovid-1585614811.html

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество