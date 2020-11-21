https://ria.ru/20201121/satanovskiy-1585682249.html

Сатановский прокомментировал заявление Санду о российских миротворцах

Сатановский прокомментировал заявление Санду о российских миротворцах

Политический эксперт Евгений Сатановский в Telegram-канале оценил заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев из... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T15:47

2020-11-21T15:47

2020-11-21T18:42

россия

майя санду

еврокомиссия

евгений сатановский

румыния

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в мире

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Политический эксперт Евгений Сатановский в Telegram-канале оценил заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья.Накануне Санду сказала, что формат урегулирования конфликта в Приднестровье должен предусматривать вывод миротворцев. При этом она подчеркнула, что не рассматривает возможность федерализации Молдавии."Приднестровье — ее, но за газ для него она платить не будет, а войска оттуда уберите сей же час", — отметил Сатановский.По словам эксперта, у Санду много общего с другими лидерами бывших советских республик, которые, по его мнению, пришли к власти при поддержке Запада под антироссийскими лозунгами. "С одними и теми же идеями, которые им Госдепартамент и Еврокомиссия скармливают, а они эту белиберду транслируют", — добавил он.По мнению Сатановского, эти лидеры пытаются избавиться от советского наследия и разорвать все связи с Россией, формировавшиеся на протяжении столетий.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

https://ria.ru/20201120/reaktsiya-1585618086.html

https://ria.ru/20201120/krym-1585587024.html

россия

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молдавия

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россия, майя санду, еврокомиссия, евгений сатановский, румыния, молдавия, ссср, в мире