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Сатановский прокомментировал заявление Санду о российских миротворцах
Сатановский прокомментировал заявление Санду о российских миротворцах
Политический эксперт Евгений Сатановский в Telegram-канале оценил заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев из... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T15:47
2020-11-21T18:42
россия
майя санду
еврокомиссия
евгений сатановский
румыния
молдавия
ссср
в мире
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Политический эксперт Евгений Сатановский в Telegram-канале оценил заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья.Накануне Санду сказала, что формат урегулирования конфликта в Приднестровье должен предусматривать вывод миротворцев. При этом она подчеркнула, что не рассматривает возможность федерализации Молдавии."Приднестровье — ее, но за газ для него она платить не будет, а войска оттуда уберите сей же час", — отметил Сатановский.По словам эксперта, у Санду много общего с другими лидерами бывших советских республик, которые, по его мнению, пришли к власти при поддержке Запада под антироссийскими лозунгами. "С одними и теми же идеями, которые им Госдепартамент и Еврокомиссия скармливают, а они эту белиберду транслируют", — добавил он.По мнению Сатановского, эти лидеры пытаются избавиться от советского наследия и разорвать все связи с Россией, формировавшиеся на протяжении столетий.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
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россия, майя санду, еврокомиссия, евгений сатановский, румыния, молдавия, ссср, в мире

Сатановский прокомментировал заявление Санду о российских миротворцах

15:47 21.11.2020 (обновлено: 18:42 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКандидат в президенты, экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду во время второго тура на выборах президента Молдавии на избирательном участке в Кишиневе
Кандидат в президенты, экс-премьер, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду во время второго тура на выборах президента Молдавии на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Политический эксперт Евгений Сатановский в Telegram-канале оценил заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья.
Накануне Санду сказала, что формат урегулирования конфликта в Приднестровье должен предусматривать вывод миротворцев. При этом она подчеркнула, что не рассматривает возможность федерализации Молдавии.
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В России ответили на заявление Санду о миротворцах в Приднестровье
"Приднестровье — ее, но за газ для него она платить не будет, а войска оттуда уберите сей же час", — отметил Сатановский.
По словам эксперта, у Санду много общего с другими лидерами бывших советских республик, которые, по его мнению, пришли к власти при поддержке Запада под антироссийскими лозунгами.
"С одними и теми же идеями, которые им Госдепартамент и Еврокомиссия скармливают, а они эту белиберду транслируют", — добавил он.
По мнению Сатановского, эти лидеры пытаются избавиться от советского наследия и разорвать все связи с Россией, формировавшиеся на протяжении столетий.
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Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
 
РоссияМайя СандуЕврокомиссияЕвгений СатановскийРумынияМолдавияСССРВ мире
 
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