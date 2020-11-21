Сатановский прокомментировал заявление Санду о российских миротворцах
15:47 21.11.2020 (обновлено: 18:42 21.11.2020)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКандидат в президенты, экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду во время второго тура на выборах президента Молдавии на избирательном участке в Кишиневе
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Политический эксперт Евгений Сатановский в Telegram-канале оценил заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья.
Накануне Санду сказала, что формат урегулирования конфликта в Приднестровье должен предусматривать вывод миротворцев. При этом она подчеркнула, что не рассматривает возможность федерализации Молдавии.
"Приднестровье — ее, но за газ для него она платить не будет, а войска оттуда уберите сей же час", — отметил Сатановский.
По словам эксперта, у Санду много общего с другими лидерами бывших советских республик, которые, по его мнению, пришли к власти при поддержке Запада под антироссийскими лозунгами.
"С одними и теми же идеями, которые им Госдепартамент и Еврокомиссия скармливают, а они эту белиберду транслируют", — добавил он.
По мнению Сатановского, эти лидеры пытаются избавиться от советского наследия и разорвать все связи с Россией, формировавшиеся на протяжении столетий.
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Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.