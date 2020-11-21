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Путин призвал отказаться от санкционной политики в мире
Путин призвал отказаться от санкционной политики в мире
Президент РФ Владимир Путин призвал лидеров стран "большой двадцатки" к отказу от протекционизма и политики односторонних санкций. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T16:53
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большая двадцатка
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал лидеров стран "большой двадцатки" к отказу от протекционизма и политики односторонних санкций."Необходимо стремиться к сдерживанию протекционизма, отказу от практики односторонних санкций, к возобновлению цепочек поставок", - заявил Путин на саммите G20, который проходил онлайн.Он отметил, что на саммите АТЭС этот вопрос также поднимался."На повестке дня также адаптация многосторонних универсальных торговых правил к электронной коммерции. Здесь еще очень много нужно сделать", - сказал Путин.
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большая двадцатка, владимир путин, в мире

Путин призвал отказаться от санкционной политики в мире

16:53 21.11.2020 (обновлено: 17:24 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита "Группы двадцати" в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита Группы двадцати в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал лидеров стран "большой двадцатки" к отказу от протекционизма и политики односторонних санкций.
"Необходимо стремиться к сдерживанию протекционизма, отказу от практики односторонних санкций, к возобновлению цепочек поставок", - заявил Путин на саммите G20, который проходил онлайн.
Он отметил, что на саммите АТЭС этот вопрос также поднимался.
"На повестке дня также адаптация многосторонних универсальных торговых правил к электронной коммерции. Здесь еще очень много нужно сделать", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
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