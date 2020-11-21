Путин продлил ответные санкции против Запада
11:40 21.11.2020 (обновлено: 12:51 21.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Артемом Здуновым
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил ограничительные меры, введенные в ответ на западные санкции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как следует из документа, контрсанкции будут действовать до 31 декабря 2021 года. Правительству поручается обеспечить осуществление мер по реализации указа и при необходимости вносить предложения об изменении срока действия ограничений.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Россия ввела ограничительные меры против стран Запада в августе 2014 года. Это стало ответом на западные санкции, введенные против Москвы из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. В частности, в Россию запрещено ввозить некоторые виды сельхозпродукции, сырья и продовольствия из США, государств ЕС, Канады, Австралии и других стран. Позже эмбарго распространили на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн, а с 2016 года — на Украину. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.
По мере сохранения западных санкций Россия продлевает ответные меры.
Путин продлил до 31 декабря 2021 года ограничительные меры против стран, которые ввели санкции в отношении России pic.twitter.com/dbjQIltx5E— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 21, 2020