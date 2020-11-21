https://ria.ru/20201121/sanktsii-1585652131.html

Путин продлил ответные санкции против Запада

Путин продлил ответные санкции против Запада

Президент России Владимир Путин продлил ограничительные меры, введенные в ответ на западные санкции. Соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T11:40

2020-11-21T11:40

2020-11-21T12:51

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил ограничительные меры, введенные в ответ на западные санкции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Как следует из документа, контрсанкции будут действовать до 31 декабря 2021 года. Правительству поручается обеспечить осуществление мер по реализации указа и при необходимости вносить предложения об изменении срока действия ограничений.Указ вступает в силу со дня подписания.Россия ввела ограничительные меры против стран Запада в августе 2014 года. Это стало ответом на западные санкции, введенные против Москвы из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. В частности, в Россию запрещено ввозить некоторые виды сельхозпродукции, сырья и продовольствия из США, государств ЕС, Канады, Австралии и других стран. Позже эмбарго распространили на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн, а с 2016 года — на Украину. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения западных санкций Россия продлевает ответные меры.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, в мире