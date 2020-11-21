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Путин продлил ответные санкции против Запада
Путин продлил ответные санкции против Запада
Президент России Владимир Путин продлил ограничительные меры, введенные в ответ на западные санкции. Соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 21.11.2020
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россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил ограничительные меры, введенные в ответ на западные санкции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Как следует из документа, контрсанкции будут действовать до 31 декабря 2021 года. Правительству поручается обеспечить осуществление мер по реализации указа и при необходимости вносить предложения об изменении срока действия ограничений.Указ вступает в силу со дня подписания.Россия ввела ограничительные меры против стран Запада в августе 2014 года. Это стало ответом на западные санкции, введенные против Москвы из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. В частности, в Россию запрещено ввозить некоторые виды сельхозпродукции, сырья и продовольствия из США, государств ЕС, Канады, Австралии и других стран. Позже эмбарго распространили на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн, а с 2016 года — на Украину. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения западных санкций Россия продлевает ответные меры.
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россия, владимир путин, в мире

Путин продлил ответные санкции против Запада

11:40 21.11.2020 (обновлено: 12:51 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Артемом Здуновым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Артемом Здуновым - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил ограничительные меры, введенные в ответ на западные санкции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как следует из документа, контрсанкции будут действовать до 31 декабря 2021 года. Правительству поручается обеспечить осуществление мер по реализации указа и при необходимости вносить предложения об изменении срока действия ограничений.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Россия ввела ограничительные меры против стран Запада в августе 2014 года. Это стало ответом на западные санкции, введенные против Москвы из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. В частности, в Россию запрещено ввозить некоторые виды сельхозпродукции, сырья и продовольствия из США, государств ЕС, Канады, Австралии и других стран. Позже эмбарго распространили на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн, а с 2016 года — на Украину. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.
По мере сохранения западных санкций Россия продлевает ответные меры.
 
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