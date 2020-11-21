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На отрезанном острове Русском в магазинах закончились соль, спички и вода
На отрезанном острове Русском в магазинах закончились соль, спички и вода
Газовые баллоны, спички и вода в больших емкостях пропали из магазинов на острове Русском во Владивостоке, который уже несколько суток находится без света и... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T13:44
2020-11-21T23:18
дальневосточный федеральный университет
русский (остров)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя — РИА Новости. Газовые баллоны, спички и вода в больших емкостях пропали из магазинов на острове Русском во Владивостоке, который уже несколько суток находится без света и воды, а в субботу оказался отрезанным из-за закрытия моста на материк, передает корреспондент РИА Новости.Утром в субботу закрыли движение по мосту на остров Русский в обоих направлениях, мэрия сообщала, что на мост с вант падают куски льда. Позже стало известно, что из-за сильного обледенения на Русском мосту произошло повреждение кожуха одной из вант.Множество водителей пытались уехать на материк с Русского, ожидая открытия моста несколько часов. Недавно стало известно, что движение по нему откроют не раньше воскресенья. Власти запустили специальный паром для вывоза на материк людей, который вмещает 20 машин.В жилых домах на острове Русском с вечера среды нет света из-за обрывов электросети из-за ледяного дождя и сильного ветра. С четверга, в ряде домов с пятницы, также нет воды.К вечеру субботы в магазинах на острове пропали из продажи газовые баллоны, спички, питьевая вода в пятилитровых емкостях.Негазированной воды в небольших бутылках также почти нет в продаже. Продавцы затрудняются сказать, когда будут поставки, — предлагают ждать открытия моста.Мост — единственный способ попасть на остров Русский, паромы сюда не ходят. На острове живут несколько тысяч человек, расположен ДВФУ, Медцентр ДВФУ, военные и пожарная части.
https://radiosputnik.ria.ru/20201119/plita-1585321076.html
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дальневосточный федеральный университет, русский (остров), происшествия

На отрезанном острове Русском в магазинах закончились соль, спички и вода

13:44 21.11.2020 (обновлено: 23:18 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВантовый мост через пролив Босфор Восточный на остров Русский
Вантовый мост через пролив Босфор Восточный на остров Русский - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя — РИА Новости. Газовые баллоны, спички и вода в больших емкостях пропали из магазинов на острове Русском во Владивостоке, который уже несколько суток находится без света и воды, а в субботу оказался отрезанным из-за закрытия моста на материк, передает корреспондент РИА Новости.
Утром в субботу закрыли движение по мосту на остров Русский в обоих направлениях, мэрия сообщала, что на мост с вант падают куски льда. Позже стало известно, что из-за сильного обледенения на Русском мосту произошло повреждение кожуха одной из вант.
Множество водителей пытались уехать на материк с Русского, ожидая открытия моста несколько часов. Недавно стало известно, что движение по нему откроют не раньше воскресенья. Власти запустили специальный паром для вывоза на материк людей, который вмещает 20 машин.
В жилых домах на острове Русском с вечера среды нет света из-за обрывов электросети из-за ледяного дождя и сильного ветра. С четверга, в ряде домов с пятницы, также нет воды.
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К вечеру субботы в магазинах на острове пропали из продажи газовые баллоны, спички, питьевая вода в пятилитровых емкостях.

"Газовые баллоны теперь дефицит, соли и спичек тоже нет. Хлеб закончился к вечеру", — сказал продавец в одном из магазинов.

Негазированной воды в небольших бутылках также почти нет в продаже. Продавцы затрудняются сказать, когда будут поставки, — предлагают ждать открытия моста.
Мост — единственный способ попасть на остров Русский, паромы сюда не ходят. На острове живут несколько тысяч человек, расположен ДВФУ, Медцентр ДВФУ, военные и пожарная части.
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