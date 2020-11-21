https://ria.ru/20201121/russkiy-1585666527.html

На отрезанном острове Русском в магазинах закончились соль, спички и вода

На отрезанном острове Русском в магазинах закончились соль, спички и вода

Газовые баллоны, спички и вода в больших емкостях пропали из магазинов на острове Русском во Владивостоке, который уже несколько суток находится без света и... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T13:44

2020-11-21T13:44

2020-11-21T23:18

дальневосточный федеральный университет

русский (остров)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585645419_0:75:3373:1972_1400x0_80_0_0_60d454260f02c8060b44621e9c16850b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя — РИА Новости. Газовые баллоны, спички и вода в больших емкостях пропали из магазинов на острове Русском во Владивостоке, который уже несколько суток находится без света и воды, а в субботу оказался отрезанным из-за закрытия моста на материк, передает корреспондент РИА Новости.Утром в субботу закрыли движение по мосту на остров Русский в обоих направлениях, мэрия сообщала, что на мост с вант падают куски льда. Позже стало известно, что из-за сильного обледенения на Русском мосту произошло повреждение кожуха одной из вант.Множество водителей пытались уехать на материк с Русского, ожидая открытия моста несколько часов. Недавно стало известно, что движение по нему откроют не раньше воскресенья. Власти запустили специальный паром для вывоза на материк людей, который вмещает 20 машин.В жилых домах на острове Русском с вечера среды нет света из-за обрывов электросети из-за ледяного дождя и сильного ветра. С четверга, в ряде домов с пятницы, также нет воды.К вечеру субботы в магазинах на острове пропали из продажи газовые баллоны, спички, питьевая вода в пятилитровых емкостях.Негазированной воды в небольших бутылках также почти нет в продаже. Продавцы затрудняются сказать, когда будут поставки, — предлагают ждать открытия моста.Мост — единственный способ попасть на остров Русский, паромы сюда не ходят. На острове живут несколько тысяч человек, расположен ДВФУ, Медцентр ДВФУ, военные и пожарная части.

https://radiosputnik.ria.ru/20201119/plita-1585321076.html

https://ria.ru/20201120/primore-1585489379.html

русский (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальневосточный федеральный университет, русский (остров), происшествия