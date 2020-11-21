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Закрытый из-за падения льда мост на остров Русский откроют в воскресенье
Закрытый из-за падения льда мост на остров Русский откроют в воскресенье
Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке, который оказался отрезанным из-за падения льда с вант, откроют, предположительно, в воскресенье, сообщает... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T10:32
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дальневосточный федеральный университет
русский (остров)
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя – РИА Новости. Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке, который оказался отрезанным из-за падения льда с вант, откроют, предположительно, в воскресенье, сообщает мэрия.Движение по мосту в обоих направлениях закрыли утром в субботу, мэрия сообщала, что на мост с вант падают куски льда. Позже стало известно, что из-за сильного обледенения вант на Русском мосту произошло повреждение кожуха одной из вант. Сама ванта не пострадала. Кожух носит декоративный характер. На острове Русском перед мостом собралось около сотни машин.Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, полицейские направляют все машины к парому на мыс Поспелово, там уже собралась очередь из желающих уехать на материк, в том числе маршрутный автобус с пассажирами.Горожан и жителей острова без личного автотранспорта до причала в Поспелово и обратно в населенные пункты острова будут доставлять с помощью автобусов.Мост - единственный способ попасть на остров Русский, паромы сюда не ходят. На острове живут несколько тысяч человек, расположен ДВФУ, Медцентр ДВФУ, военные и пожарная части.
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русский (остров)
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дальневосточный федеральный университет, русский (остров), владивосток, происшествия

Закрытый из-за падения льда мост на остров Русский откроют в воскресенье

10:32 21.11.2020 (обновлено: 10:46 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВантовый мост через пролив Босфор Восточный на остров Русский
Вантовый мост через пролив Босфор Восточный на остров Русский - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя – РИА Новости. Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке, который оказался отрезанным из-за падения льда с вант, откроют, предположительно, в воскресенье, сообщает мэрия.
Движение по мосту в обоих направлениях закрыли утром в субботу, мэрия сообщала, что на мост с вант падают куски льда. Позже стало известно, что из-за сильного обледенения вант на Русском мосту произошло повреждение кожуха одной из вант. Сама ванта не пострадала. Кожух носит декоративный характер. На острове Русском перед мостом собралось около сотни машин.
"По предварительной информации от ФКУ ДСД Дальний Восток, движение по Русскому мосту, на котором сейчас продолжается падение наледи с вант, планируется открыть завтра в районе 15:00", - говорится в сообщении.
Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, полицейские направляют все машины к парому на мыс Поспелово, там уже собралась очередь из желающих уехать на материк, в том числе маршрутный автобус с пассажирами.
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"В эти минуты на остров от 30 причала (во Владивостоке) отходит паром "Босфор Восточный". В среднем один рейс парома вмещает около 20 автомобилей. Количество рейсов будет зависеть от желающих. В зависимости от ситуации сейчас будет определено количество рейсов и дальнейшее расписание движения парома", - сообщает мэрия.
Горожан и жителей острова без личного автотранспорта до причала в Поспелово и обратно в населенные пункты острова будут доставлять с помощью автобусов.
Мост - единственный способ попасть на остров Русский, паромы сюда не ходят. На острове живут несколько тысяч человек, расположен ДВФУ, Медцентр ДВФУ, военные и пожарная части.
 
Дальневосточный федеральный университетРусский (остров)ВладивостокПроисшествия
 
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