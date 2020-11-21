https://ria.ru/20201121/russkiy-1585644890.html

Закрытый из-за падения льда мост на остров Русский откроют в воскресенье

Закрытый из-за падения льда мост на остров Русский откроют в воскресенье

Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке, который оказался отрезанным из-за падения льда с вант, откроют, предположительно, в воскресенье, сообщает... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T10:32

2020-11-21T10:32

2020-11-21T10:46

дальневосточный федеральный университет

русский (остров)

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя – РИА Новости. Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке, который оказался отрезанным из-за падения льда с вант, откроют, предположительно, в воскресенье, сообщает мэрия.Движение по мосту в обоих направлениях закрыли утром в субботу, мэрия сообщала, что на мост с вант падают куски льда. Позже стало известно, что из-за сильного обледенения вант на Русском мосту произошло повреждение кожуха одной из вант. Сама ванта не пострадала. Кожух носит декоративный характер. На острове Русском перед мостом собралось около сотни машин.Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, полицейские направляют все машины к парому на мыс Поспелово, там уже собралась очередь из желающих уехать на материк, в том числе маршрутный автобус с пассажирами.Горожан и жителей острова без личного автотранспорта до причала в Поспелово и обратно в населенные пункты острова будут доставлять с помощью автобусов.Мост - единственный способ попасть на остров Русский, паромы сюда не ходят. На острове живут несколько тысяч человек, расположен ДВФУ, Медцентр ДВФУ, военные и пожарная части.

https://ria.ru/20201120/primore-1585489379.html

русский (остров)

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальневосточный федеральный университет, русский (остров), владивосток, происшествия