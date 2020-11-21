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https://ria.ru/20201121/rubl-1585647879.html
Эксперты оценили вероятность снижения курса рубля к концу года
Эксперты оценили вероятность снижения курса рубля к концу года
Курс рубля не подвержен риску снижения из-за ожидающегося в конце года роста выплат по внешним долгам российских компаний, хотя давление на него и возрастет,... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T11:07
2020-11-21T11:07
валерий вайсберг
юрий кравченко
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
промсвязьбанк
экономика
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Курс рубля не подвержен риску снижения из-за ожидающегося в конце года роста выплат по внешним долгам российских компаний, хотя давление на него и возрастет, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Согласно данным макроэкономической статистики, полученной ЦБ РФ, в первом и втором кварталах 2020 года сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составляла 11,5 миллиарда и 13,5 миллиарда долларов соответственно, напоминает Евгений Миронюк из "Фридом финанса". В третьем и четвертом кварталах сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составит 11 миллиардов и 22,8 миллиарда соответственно. Таким образом общая сумма выплат за 2020 год составит 58,8 миллиарда, оценил эксперт.Давление будетГрафик платежей внешнего долга способен оказывать влияние на курсообразование рубля посредством повышенного спроса на иностранную валюту в те периоды, на которые приходится пик текущей задолженности, рассказал Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций".График погашения корпоративного внешнего долга в конце текущего - начале следующего года довольно плотный, что создает дополнительное давление на рубль, также отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".В ноябре-декабре 2020 года российские компании должны выплатить по внешнему долгу порядка 20 миллиардов долларов, оценивает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "С учетом рефинансирования итоговые выплаты в иностранной валюте составят около 5 миллиардов долларов. Эта сумма составляет порядка 40% моей оценки сальдо финансовых операций частного сектора. В целом по году выплаты, вероятно, окажутся незначительно меньше положительного сальдо счета текущих операций, что свидетельствует о значительном влиянии долговых платежей на курсообразование", - резюмировал он.Рубль справитсяРост расходов компаний нефинансового сектора на погашение и обслуживание внешнего долга в четвертом квартале будет существенным - на 31% в годовом исчислении, однако только около 10% от этой суммы компании будут обязаны вернуть в виде процентных выплат, и это не так много, полагает Денис Попов из Промсвязьбанка. "Остальной объём – основную сумму долга, бизнес обычно рефинансирует. Этот год не будет исключением, так как процентные ставки ниже из-за повсеместной мягкой денежно-кредитной политики, а значит в условиях снижения выручки мотивации сокращать долг нет", - добавил он.Как правило, компании заранее аккумулируют валютную ликвидность для выплат по долгам, поэтому активная покупка валюты на рынке накануне выплат уже является устаревшей практикой, поясняет Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Основная часть этого долга будет рефинансирована, поскольку в текущем году каких-либо новых санкций в отношении публичных компаний не было, то есть ничего не препятствует замещению долга новым", - говорит он.Отток валютной ликвидности на внешние платежи в существенной мере компенсируется за счет операций по продаже валюты Минфином и ЦБ, полагает Кравченко из ИК "Велес капитал". "Так, например, в октябре ЦБ продал валюту на сумму около 180 миллиардов рублей, что эквивалентно примерно 2,3 миллиарда долларов по среднему курсу за месяц. С начала ноября ЦБ уже продал в рынок около половины валюты от объема фактических погашений по внешнему долгу крупнейших корпоративных заемщиков в текущем месяце", - оценил он.Таким образом, влияние долговых выплат на курс рубля будет ограниченным: спрос на иностранную валюту от данного фактора вырастет, но он с лихвой компенсируется, например, снижением спроса на валюту за счет отсутствия заграничного туризма (для примера, в четвертом квартале 2019 года на это было потрачено около 8 миллиардов долларов), заключил Попов из Промсвязьбанка.
https://ria.ru/20201119/dollar-1585427408.html
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валерий вайсберг, юрий кравченко, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), промсвязьбанк, экономика

Эксперты оценили вероятность снижения курса рубля к концу года

11:07 21.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Курс рубля не подвержен риску снижения из-за ожидающегося в конце года роста выплат по внешним долгам российских компаний, хотя давление на него и возрастет, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Согласно данным макроэкономической статистики, полученной ЦБ РФ, в первом и втором кварталах 2020 года сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составляла 11,5 миллиарда и 13,5 миллиарда долларов соответственно, напоминает Евгений Миронюк из "Фридом финанса". В третьем и четвертом кварталах сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составит 11 миллиардов и 22,8 миллиарда соответственно. Таким образом общая сумма выплат за 2020 год составит 58,8 миллиарда, оценил эксперт.

Давление будет

График платежей внешнего долга способен оказывать влияние на курсообразование рубля посредством повышенного спроса на иностранную валюту в те периоды, на которые приходится пик текущей задолженности, рассказал Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций".
График погашения корпоративного внешнего долга в конце текущего - начале следующего года довольно плотный, что создает дополнительное давление на рубль, также отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".
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В ноябре-декабре 2020 года российские компании должны выплатить по внешнему долгу порядка 20 миллиардов долларов, оценивает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "С учетом рефинансирования итоговые выплаты в иностранной валюте составят около 5 миллиардов долларов. Эта сумма составляет порядка 40% моей оценки сальдо финансовых операций частного сектора. В целом по году выплаты, вероятно, окажутся незначительно меньше положительного сальдо счета текущих операций, что свидетельствует о значительном влиянии долговых платежей на курсообразование", - резюмировал он.

Рубль справится

Рост расходов компаний нефинансового сектора на погашение и обслуживание внешнего долга в четвертом квартале будет существенным - на 31% в годовом исчислении, однако только около 10% от этой суммы компании будут обязаны вернуть в виде процентных выплат, и это не так много, полагает Денис Попов из Промсвязьбанка. "Остальной объём – основную сумму долга, бизнес обычно рефинансирует. Этот год не будет исключением, так как процентные ставки ниже из-за повсеместной мягкой денежно-кредитной политики, а значит в условиях снижения выручки мотивации сокращать долг нет", - добавил он.
Как правило, компании заранее аккумулируют валютную ликвидность для выплат по долгам, поэтому активная покупка валюты на рынке накануне выплат уже является устаревшей практикой, поясняет Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Основная часть этого долга будет рефинансирована, поскольку в текущем году каких-либо новых санкций в отношении публичных компаний не было, то есть ничего не препятствует замещению долга новым", - говорит он.
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Отток валютной ликвидности на внешние платежи в существенной мере компенсируется за счет операций по продаже валюты Минфином и ЦБ, полагает Кравченко из ИК "Велес капитал". "Так, например, в октябре ЦБ продал валюту на сумму около 180 миллиардов рублей, что эквивалентно примерно 2,3 миллиарда долларов по среднему курсу за месяц. С начала ноября ЦБ уже продал в рынок около половины валюты от объема фактических погашений по внешнему долгу крупнейших корпоративных заемщиков в текущем месяце", - оценил он.
Таким образом, влияние долговых выплат на курс рубля будет ограниченным: спрос на иностранную валюту от данного фактора вырастет, но он с лихвой компенсируется, например, снижением спроса на валюту за счет отсутствия заграничного туризма (для примера, в четвертом квартале 2019 года на это было потрачено около 8 миллиардов долларов), заключил Попов из Промсвязьбанка.
 
Валерий ВайсбергЮрий КравченкоЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)ПромсвязьбанкЭкономика
 
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