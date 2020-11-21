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Правительство одобрило расширение функций Ростуризма
Правительство одобрило расширение функций Ростуризма
Правительство РФ одобрило передачу Ростуризму ряда функций, в том числе по выработке и реализации госполитики в сфере туризма, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T13:48
2020-11-21T13:50
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
общество
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило передачу Ростуризму ряда функций, в том числе по выработке и реализации госполитики в сфере туризма, сообщается на сайте кабмина.Документ предусматривает передачу Федеральному агентству по туризму функций по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности.Помимо этого, правительство одобрило передачу Ростуризму функций по координации деятельности, связанной с приоритетными направлениями госрегулирования туристической деятельности, функции по оказанию госуслуг, а также функции по управлению госимуществом в профильной сфере.Агентство также наделят функциями по госнадзору за деятельностью туроператоров и объединений туроператоров в сфере выездного туризма и аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.
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новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество

Правительство одобрило расширение функций Ростуризма

13:48 21.11.2020 (обновлено: 13:50 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило передачу Ростуризму ряда функций, в том числе по выработке и реализации госполитики в сфере туризма, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Документ предусматривает передачу Федеральному агентству по туризму функций по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности.
Помимо этого, правительство одобрило передачу Ростуризму функций по координации деятельности, связанной с приоритетными направлениями госрегулирования туристической деятельности, функции по оказанию госуслуг, а также функции по управлению госимуществом в профильной сфере.
Агентство также наделят функциями по госнадзору за деятельностью туроператоров и объединений туроператоров в сфере выездного туризма и аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.
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Новости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Общество
 
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