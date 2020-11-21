https://ria.ru/20201121/rosturizm-1585666843.html

Правительство одобрило расширение функций Ростуризма

Правительство одобрило расширение функций Ростуризма

Правительство РФ одобрило передачу Ростуризму ряда функций, в том числе по выработке и реализации госполитики в сфере туризма, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T13:48

2020-11-21T13:48

2020-11-21T13:50

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_0:176:3071:1903_1400x0_80_0_0_963fa015d998f6a2c44deb2ea426a07e.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило передачу Ростуризму ряда функций, в том числе по выработке и реализации госполитики в сфере туризма, сообщается на сайте кабмина.Документ предусматривает передачу Федеральному агентству по туризму функций по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности.Помимо этого, правительство одобрило передачу Ростуризму функций по координации деятельности, связанной с приоритетными направлениями госрегулирования туристической деятельности, функции по оказанию госуслуг, а также функции по управлению госимуществом в профильной сфере.Агентство также наделят функциями по госнадзору за деятельностью туроператоров и объединений туроператоров в сфере выездного туризма и аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201118/keshbek-1585241631.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество