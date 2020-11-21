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Путин назвал безработицу и бедности главными рисками в мире
Путин назвал безработицу и бедности главными рисками в мире
Президент России Владимир Путин считает главными рисками в мире безработицу и бедность. Об этом он заявил в выступлении на саммите G20. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T16:47
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россия
большая двадцатка
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает главными рисками в мире безработицу и бедность. Об этом он заявил в выступлении на саммите G20.Сейчас, отметил он, серьезно подорван рост национальных экономик, пандемия уже унесла сотни тысяч жизней, а миллионы людей лишились рабочих мест и доходов."И роль "двадцатки" здесь состоит в том, чтобы этого не допустить", — считает президент России.По его мнению, требуются дополнительные меры, которые помогли бы не допустить ухудшения ситуации с долговыми обязательствами развивающихся стран и избежать роста экономического и социального неравенства на фоне пандемии."Необходимо стремиться к сдерживанию протекционизма, отказу от практики односторонних санкций, к возобновлению цепочек поставок", — добавил российский лидер.
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россия, большая двадцатка, владимир путин, в мире

Путин назвал безработицу и бедности главными рисками в мире

16:47 21.11.2020 (обновлено: 17:31 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции во встрече лидеров экономик форума АТЭС
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции во встрече лидеров экономик форума АТЭС - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает главными рисками в мире безработицу и бедность. Об этом он заявил в выступлении на саммите G20.

"Главным риском, конечно, остается вероятность, несмотря на позитивные некоторые сигналы, все-таки главным риском останется массовая долгосрочная, так называемая застойная массовая безработица. С последующим ростом бедности и социальной неустроенности", — сказал российский лидер.

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Сейчас, отметил он, серьезно подорван рост национальных экономик, пандемия уже унесла сотни тысяч жизней, а миллионы людей лишились рабочих мест и доходов.
"И роль "двадцатки" здесь состоит в том, чтобы этого не допустить", — считает президент России.
По его мнению, требуются дополнительные меры, которые помогли бы не допустить ухудшения ситуации с долговыми обязательствами развивающихся стран и избежать роста экономического и социального неравенства на фоне пандемии.
"Необходимо стремиться к сдерживанию протекционизма, отказу от практики односторонних санкций, к возобновлению цепочек поставок", — добавил российский лидер.
 
РоссияБольшая двадцаткаВладимир ПутинВ мире
 
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