https://ria.ru/20201121/riski-1585690373.html

Путин назвал безработицу и бедности главными рисками в мире

Путин назвал безработицу и бедности главными рисками в мире

Президент России Владимир Путин считает главными рисками в мире безработицу и бедность. Об этом он заявил в выступлении на саммите G20. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T16:47

2020-11-21T16:47

2020-11-21T17:31

россия

большая двадцатка

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает главными рисками в мире безработицу и бедность. Об этом он заявил в выступлении на саммите G20.Сейчас, отметил он, серьезно подорван рост национальных экономик, пандемия уже унесла сотни тысяч жизней, а миллионы людей лишились рабочих мест и доходов."И роль "двадцатки" здесь состоит в том, чтобы этого не допустить", — считает президент России.По его мнению, требуются дополнительные меры, которые помогли бы не допустить ухудшения ситуации с долговыми обязательствами развивающихся стран и избежать роста экономического и социального неравенства на фоне пандемии."Необходимо стремиться к сдерживанию протекционизма, отказу от практики односторонних санкций, к возобновлению цепочек поставок", — добавил российский лидер.

https://ria.ru/20201121/vaktsina-1585685289.html

россия

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2020

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россия, большая двадцатка, владимир путин, в мире