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Путин назвал безработицу и бедности главными рисками в мире
Путин назвал безработицу и бедности главными рисками в мире
Президент России Владимир Путин считает главными рисками в мире безработицу и бедность. Об этом он заявил в выступлении на саммите G20. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T16:47
2020-11-21T16:47
2020-11-21T17:31
россия
большая двадцатка
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает главными рисками в мире безработицу и бедность. Об этом он заявил в выступлении на саммите G20.Сейчас, отметил он, серьезно подорван рост национальных экономик, пандемия уже унесла сотни тысяч жизней, а миллионы людей лишились рабочих мест и доходов."И роль "двадцатки" здесь состоит в том, чтобы этого не допустить", — считает президент России.По его мнению, требуются дополнительные меры, которые помогли бы не допустить ухудшения ситуации с долговыми обязательствами развивающихся стран и избежать роста экономического и социального неравенства на фоне пандемии."Необходимо стремиться к сдерживанию протекционизма, отказу от практики односторонних санкций, к возобновлению цепочек поставок", — добавил российский лидер.
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россия, большая двадцатка, владимир путин, в мире
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
считает главными рисками в мире безработицу и бедность. Об этом он заявил в выступлении на саммите G20
.
"Главным риском, конечно, остается вероятность, несмотря на позитивные некоторые сигналы, все-таки главным риском останется массовая долгосрочная, так называемая застойная массовая безработица. С последующим ростом бедности и социальной неустроенности", — сказал российский лидер.
Сейчас, отметил он, серьезно подорван рост национальных экономик, пандемия уже унесла сотни тысяч жизней, а миллионы людей лишились рабочих мест и доходов.
"И роль "двадцатки" здесь состоит в том, чтобы этого не допустить", — считает президент России.
По его мнению, требуются дополнительные меры, которые помогли бы не допустить ухудшения ситуации с долговыми обязательствами развивающихся стран и избежать роста экономического и социального неравенства на фоне пандемии.
"Необходимо стремиться к сдерживанию протекционизма, отказу от практики односторонних санкций, к возобновлению цепочек поставок", — добавил российский лидер.