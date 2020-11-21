https://ria.ru/20201121/revolyutsii-1585700909.html

Зеленский заявил, что Украина должна извлечь уроки из "революций"

Зеленский заявил, что Украина должна извлечь уроки из "революций"

Украина должна сделать выводы из революций, чтобы в дальнейшем не повторять ошибок, заявил президент страны Владимир Зеленский на онлайн-встрече с... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T17:58

2020-11-21T17:58

2020-11-21T17:58

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КИЕВ, 21 ноя – РИА Новости. Украина должна сделать выводы из революций, чтобы в дальнейшем не повторять ошибок, заявил президент страны Владимир Зеленский на онлайн-встрече с представителями интеллектуальной элиты и активистами.В субботу, 21 ноября, отмечается седьмая годовщина начала "евромайдана" в Киеве - акций протеста против приостановки властью курса на ассоциацию с ЕС. Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.Зеленский заявил, что достижением трех "революций", к которым он отнес события 1991, 2004 и 2013-2014 годов, "является новое сознание как граждан, так и власти". "Фраза "от меня ничего не зависит" - это на сегодня миф. Точно понятно, что вместе мы можем все. А каждый следующий правитель будет знать, что воля народа - решающая, ее невозможно сломать, против нее невозможно и не нужно идти", - цитирует президента пресс-служба его офиса.По мнению Зеленского, украинцам "нужно с холодной головой ответить на вопрос: какие уроки мы должны вынести из трех революций и как не повторять ошибок". "По моему мнению, мы достаточно легко и сплоченно объединяемся против. Против несправедливости, лжи, против конкретного правителя, одним словом - против чего-то или против кого-то. И когда это исчезает, подсознательно наступает расслабленность. Мы забываем, что это только промежуточная победа, которая еще не означает действительно наступления изменений", - отметил президент.Глава украинского государства полагает, что этим в основном пользуются политики и это приводит к новым революциям. Свою победу на президентских выборах он назвал "электоральной революцией". "Если бы большая часть из того, что декларировали в 2004 году, была выполнена - не случилось бы революция в 2013-м. Понятно также, что в 2019-м наше общество еще раз подчеркнуло, что оно очень недовольно качеством тогдашнего государства, и поэтому сделало свой выбор вопреки надеждам старых элит. Я считаю, что это была в определенной степени электоральная революция", - сказал он.Зеленский подчеркнул, что действующая власть стремится ввести инструмент народовластия. В то же время существует ряд задач, которые предстоит решить. "Речь идет о том, как сплотить общество не "против", а "за". Способны ли мы принять мнение большинства, если оно противоречит нашим собственным взглядам? Где грань между свободой и анархией? Как защитить граждан от пропаганды, не нарушая при этом свободу слова? Как обеспечить верховенство права, когда для части общества вину или невиновность человека определяет не суд, а социальные сети?" - сообщается на сайте офиса.Первый "майдан", известный как "Оранжевая революция", начался 22 ноября 2004 года, когда оппозиция, недовольная итогами президентских выборов, вывела людей на акции протеста. Тогда все закончилось победой Виктора Ющенко, однако он не смог оправдать надежд украинского общества. По мнению политологов, события 2004 года создали опасный прецедент силового свержения власти, вбили клин в национальное единство Украины, разделив страну на две части, в том числе по вопросу языка и внешнеполитического вектора.

https://ria.ru/20201020/zelenskiy-1580525332.html

https://ria.ru/20201028/ukraina-1581790058.html

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владимир зеленский, виктор янукович, виктор ющенко, киев, украина, в мире