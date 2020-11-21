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Путин призвал изменить траекторию глобального развития
Путин призвал изменить траекторию глобального развития
Президент России Владимир Путин призвал использовать нынешний кризис, вызванный пандемией, как возможность для изменения траектории глобального развития,... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T17:59
2020-11-21T17:59
2020-11-21T17:59
большая двадцатка
владимир путин
оон
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал использовать нынешний кризис, вызванный пандемией, как возможность для изменения траектории глобального развития, обеспечения равных условий для всех стран и укрепления многостороннего сотрудничества на основе принципов международного права."Подчеркну, необходимо использовать текущий кризис как возможность изменить траекторию глобального развития, сохранить благоприятную окружающую среду и климат, обеспечить равные условия для всех стран и народов, укрепить эффективные механизмы многостороннего сотрудничества, ключевые международные институты", - заявил Путин на саммите G20 в субботу.При этом, по его словам, необходимо опираться на устав ООН, общепринятые нормы и принципы международного права."Именно в таком подходе к решению глобальных проблем мы видим основную задачу и ответственность "Группы двадцати" как главного форума ведущих экономик мира", - заключил президент РФ.
https://ria.ru/20201121/putin-g20-1585693991.html
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большая двадцатка, владимир путин, оон, в мире