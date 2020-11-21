https://ria.ru/20201121/raskhody-1585709142.html

На Украине подсчитали расходы на восстановление Донбасса

На Украине подсчитали расходы на восстановление Донбасса

Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что на восстановление Донбасса нужно... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T19:16

2020-11-21T19:16

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леонид кравчук

борис грызлов

донбасс

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что на восстановление Донбасса нужно от 15 до 21 миллиарда долларов.Ранее Арестович заявил, что Киев планирует сделать Донбасс "зоной приоритетного развития".Ранее Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. глава украинской делегации леонид Кравчук заявил, что Киев предложил "План действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана.Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов уже заявил, что этот план противоречит минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, "представленный проект плана – это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью – созыв очередного саммита "нормандского формата".

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

донбасс

киев

украина

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леонид кравчук, борис грызлов, донбасс, киев, украина, в мире