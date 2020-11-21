На Украине подсчитали расходы на восстановление Донбасса
19:16 21.11.2020 (обновлено: 19:20 21.11.2020)
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
КИЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что на восстановление Донбасса нужно от 15 до 21 миллиарда долларов.
Ранее Арестович заявил, что Киев планирует сделать Донбасс "зоной приоритетного развития".
"Надо от 15 до 21 миллиарда долларов (на восстановление Донбасса - ред.). Именно поэтому мы и предлагаем зону приоритетного развития. Есть страны и международные организации, которые готовы инвестировать и помогать в вопросах разминирования, экологической опасности и тому подобное. Но первым условием является демилитаризация", - сказал он в интервью "ТСН".
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Ранее Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. глава украинской делегации леонид Кравчук заявил, что Киев предложил "План действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана.
Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов уже заявил, что этот план противоречит минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, "представленный проект плана – это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью – созыв очередного саммита "нормандского формата".