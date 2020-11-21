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https://ria.ru/20201121/putin-g20-1585693991.html
Путин считает рост безработицы и бедности главными рисками для мира
Путин считает рост безработицы и бедности главными рисками для мира
Владимир Путин принял участие в саммите G20, который в этом году проходит под председательством Саудовской Аравии. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T17:06
2020-11-21T22:59
большая двадцатка
владимир путин
саудовская аравия
в мире
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Путин принял участие в саммите G20, который в этом году проходит под председательством Саудовской Аравии. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, мероприятие организовали в видеоформате.В своем выступлении российский лидер подчеркнул, что человечество в 2020 году столкнулось с проблемами беспрецедентного масштаба.Главным риском Путин назвал массовую долгосрочную безработицу с последующим ростом бедности и указал на роль "Двадцатки", которая призвана этого не допустить.Он отметил, что G20 запустила ряд инициатив по борьбе с экономическими рисками и восстановлению деловой активности.Говоря о борьбе с коронавирусом, Путин подчеркнул, что вакцина от него должна быть доступна для всех.Он также рассказал лидерам G20 о российских вакцинах, две из которых уже разработаны, а третья на подходе.В своем выступлении российский лидер призвал коллег отказаться от протекционизма и односторонних санкций.В заключение российский лидер призвал найти способы воспользоваться текущим кризисом для изменения траектории глобального развития, сохранения благоприятной окружающей среды, обеспечения равных условий для всех стран и народов и укрепления механизмов многостороннего сотрудничества.
https://ria.ru/20201121/vaktsina-1585685289.html
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Путин: "Вакцина от Covid должна быть доступна для всех"
Владимир Путин выступил на саммите G20 и предложил всем использовать российскую вакцину от Covid
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большая двадцатка, владимир путин, саудовская аравия, в мире

Путин считает рост безработицы и бедности главными рисками для мира

17:06 21.11.2020 (обновлено: 22:59 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита "Группы двадцати" в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита Группы двадцати в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Путин принял участие в саммите G20, который в этом году проходит под председательством Саудовской Аравии. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, мероприятие организовали в видеоформате.
В своем выступлении российский лидер подчеркнул, что человечество в 2020 году столкнулось с проблемами беспрецедентного масштаба.
"Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир со времен Великой депрессии, наверное, еще не знал. Серьезно подорван рост национальных экономик. Пандемия уже унесла десятки, сотни тысяч жизней, а миллионы людей лишились своих рабочих мест, доходов".
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита Группы двадцати в режиме видеоконференции
Владимир Путин
Главным риском Путин назвал массовую долгосрочную безработицу с последующим ростом бедности и указал на роль "Двадцатки", которая призвана этого не допустить.
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Саудовский король призвал сделать вакцину от COVID-19 доступной для всех
Он отметил, что G20 запустила ряд инициатив по борьбе с экономическими рисками и восстановлению деловой активности.
Говоря о борьбе с коронавирусом, Путин подчеркнул, что вакцина от него должна быть доступна для всех.

"Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленного на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех. Без сомнения, препараты для иммунизации должны являться всеобщим общественным достоянием. И наша страна, Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся разработанные нашими учеными вакцины".

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита Группы двадцати в режиме видеоконференции
Владимир Путин
Он также рассказал лидерам G20 о российских вакцинах, две из которых уже разработаны, а третья на подходе.
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"В целом в рамках "Двадцатки" следует продолжить поиск общих подходов к реформированию Всемирной торговой организации в соответствии с современными вызовами. Без стабильной и эффективной многосторонней торговой системы, основанной на универсальных нормах и принципах, эту задачу решить невозможно, а альтернативы Всемирной торговой организации сегодня нет".

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита Группы двадцати в режиме видеоконференции
Владимир Путин
В заключение российский лидер призвал найти способы воспользоваться текущим кризисом для изменения траектории глобального развития, сохранения благоприятной окружающей среды, обеспечения равных условий для всех стран и народов и укрепления механизмов многостороннего сотрудничества.
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Большая двадцаткаВладимир ПутинСаудовская АравияВ мире
 
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