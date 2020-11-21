https://ria.ru/20201121/putin-g20-1585693991.html

Путин считает рост безработицы и бедности главными рисками для мира

Путин считает рост безработицы и бедности главными рисками для мира

Владимир Путин принял участие в саммите G20, который в этом году проходит под председательством Саудовской Аравии. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T17:06

2020-11-21T17:06

2020-11-21T22:59

большая двадцатка

владимир путин

саудовская аравия

в мире

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Путин принял участие в саммите G20, который в этом году проходит под председательством Саудовской Аравии. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, мероприятие организовали в видеоформате.В своем выступлении российский лидер подчеркнул, что человечество в 2020 году столкнулось с проблемами беспрецедентного масштаба.Главным риском Путин назвал массовую долгосрочную безработицу с последующим ростом бедности и указал на роль "Двадцатки", которая призвана этого не допустить.Он отметил, что G20 запустила ряд инициатив по борьбе с экономическими рисками и восстановлению деловой активности.Говоря о борьбе с коронавирусом, Путин подчеркнул, что вакцина от него должна быть доступна для всех.Он также рассказал лидерам G20 о российских вакцинах, две из которых уже разработаны, а третья на подходе.В своем выступлении российский лидер призвал коллег отказаться от протекционизма и односторонних санкций.В заключение российский лидер призвал найти способы воспользоваться текущим кризисом для изменения траектории глобального развития, сохранения благоприятной окружающей среды, обеспечения равных условий для всех стран и народов и укрепления механизмов многостороннего сотрудничества.

https://ria.ru/20201121/vaktsina-1585685289.html

https://ria.ru/20201121/valyuta-1585691475.html

https://ria.ru/20201120/putin-1585507890.html

саудовская аравия

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Путин: "Вакцина от Covid должна быть доступна для всех" Владимир Путин выступил на саммите G20 и предложил всем использовать российскую вакцину от Covid 2020-11-21T17:06 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большая двадцатка, владимир путин, саудовская аравия, в мире