https://ria.ru/20201121/ptitseferma-1585652228.html

Названа возможная причина пожара на птицеферме в Югре

Названа возможная причина пожара на птицеферме в Югре

Возгорание строения на территории птицефермы в Ханты-Мансийском автономном округе, где погибли три человека и еще трое получили травмы, могло произойти из-за... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T11:41

2020-11-21T11:41

2020-11-21T12:59

ханты-мансийский автономный округ

нефтеюганский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585661231_0:221:960:761_1400x0_80_0_0_976c9398bb6ab5406271573e8968f181.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 ноя - РИА Новости. Возгорание строения на территории птицефермы в Ханты-Мансийском автономном округе, где погибли три человека и еще трое получили травмы, могло произойти из-за короткого замыкания, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Согласно информации окружного управления МЧС, в ночь на субботу произошел пожар на территории птицефермы в поселке Сингапай Нефтеюганского района. На ликвидацию возгорания у пожарных ушло около двух с половиной часов, строение выгорело полностью на площади 100 "квадратов". В региональном следственном управлении СК РФ уточнили РИА Новости, что погибли три человека.По версии следствия, пожар произошел после полуночи в одноэтажном строении на территории фермы, которое было оборудовано под помещение, где проживали работники хозяйства. Следователи отмечают, что в момент возгорания в строении находились как минимум шесть человек, троим удалось вовремя покинуть его, они получили незначительные травмы, личности трех погибших устанавливаются."Нефтеюганским межрайонным следственным отделом... возбуждено уголовное дело по факту гибели троих мужчин в результате пожара в поселке Сингапай Нефтеюганского района по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности троим лицам", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователи работают на месте, устанавливая все обстоятельства произошедшего.Свою проверку в связи с инцидентом проводит районная прокуратура. Надзорный орган изучит соблюдение требований трудового и миграционного законодательств, противопожарных правил на объекте, а также даст правовую оценку допущенным нарушениям и действиям должностных лиц.

https://ria.ru/20201119/pozhar-1585279884.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201119/pozhar-1585429679.html

ханты-мансийский автономный округ

нефтеюганский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, нефтеюганский район, происшествия