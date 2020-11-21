Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201121/ptitseferma-1585652228.html
Названа возможная причина пожара на птицеферме в Югре
Названа возможная причина пожара на птицеферме в Югре
Возгорание строения на территории птицефермы в Ханты-Мансийском автономном округе, где погибли три человека и еще трое получили травмы, могло произойти из-за... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T11:41
2020-11-21T12:59
ханты-мансийский автономный округ
нефтеюганский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585661231_0:221:960:761_1400x0_80_0_0_976c9398bb6ab5406271573e8968f181.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 ноя - РИА Новости. Возгорание строения на территории птицефермы в Ханты-Мансийском автономном округе, где погибли три человека и еще трое получили травмы, могло произойти из-за короткого замыкания, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Согласно информации окружного управления МЧС, в ночь на субботу произошел пожар на территории птицефермы в поселке Сингапай Нефтеюганского района. На ликвидацию возгорания у пожарных ушло около двух с половиной часов, строение выгорело полностью на площади 100 "квадратов". В региональном следственном управлении СК РФ уточнили РИА Новости, что погибли три человека.По версии следствия, пожар произошел после полуночи в одноэтажном строении на территории фермы, которое было оборудовано под помещение, где проживали работники хозяйства. Следователи отмечают, что в момент возгорания в строении находились как минимум шесть человек, троим удалось вовремя покинуть его, они получили незначительные травмы, личности трех погибших устанавливаются."Нефтеюганским межрайонным следственным отделом... возбуждено уголовное дело по факту гибели троих мужчин в результате пожара в поселке Сингапай Нефтеюганского района по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности троим лицам", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователи работают на месте, устанавливая все обстоятельства произошедшего.Свою проверку в связи с инцидентом проводит районная прокуратура. Надзорный орган изучит соблюдение требований трудового и миграционного законодательств, противопожарных правил на объекте, а также даст правовую оценку допущенным нарушениям и действиям должностных лиц.
https://ria.ru/20201119/pozhar-1585279884.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201119/pozhar-1585429679.html
ханты-мансийский автономный округ
нефтеюганский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585661231_0:129:960:849_1400x0_80_0_0_da6562518a12e862fa5cf65da8b56a2b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ханты-мансийский автономный округ, нефтеюганский район, происшествия

Названа возможная причина пожара на птицеферме в Югре

11:41 21.11.2020 (обновлено: 12:59 21.11.2020)
 
© Фото : @Это Юганск/ВКонтактеПожар на птицефабрике в Югре
Пожар на птицефабрике в Югре - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Фото : @Это Юганск/ВКонтакте
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 ноя - РИА Новости. Возгорание строения на территории птицефермы в Ханты-Мансийском автономном округе, где погибли три человека и еще трое получили травмы, могло произойти из-за короткого замыкания, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Согласно информации окружного управления МЧС, в ночь на субботу произошел пожар на территории птицефермы в поселке Сингапай Нефтеюганского района. На ликвидацию возгорания у пожарных ушло около двух с половиной часов, строение выгорело полностью на площади 100 "квадратов". В региональном следственном управлении СК РФ уточнили РИА Новости, что погибли три человека.
По версии следствия, пожар произошел после полуночи в одноэтажном строении на территории фермы, которое было оборудовано под помещение, где проживали работники хозяйства. Следователи отмечают, что в момент возгорания в строении находились как минимум шесть человек, троим удалось вовремя покинуть его, они получили незначительные травмы, личности трех погибших устанавливаются.
"Нефтеюганским межрайонным следственным отделом... возбуждено уголовное дело по факту гибели троих мужчин в результате пожара в поселке Сингапай Нефтеюганского района по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности троим лицам", - говорится в сообщении.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 06:25
В Хакасии четыре человека погибли при пожаре на предприятии
Отмечается, что следователи работают на месте, устанавливая все обстоятельства произошедшего.
"По уголовному делу проводится комплекс следственных действий... В настоящее время не исключается версия возгорания из-за короткого замыкания электропроводки. Расследование продолжается", - добавили в ведомстве.
Свою проверку в связи с инцидентом проводит районная прокуратура. Надзорный орган изучит соблюдение требований трудового и миграционного законодательств, противопожарных правил на объекте, а также даст правовую оценку допущенным нарушениям и действиям должностных лиц.
Пожар в жилом доме в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 21:01
Полез в огонь. Подросток спас трех братьев из пожара
 
Ханты-Мансийский автономный округНефтеюганский районПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01Аксенов рассказал, как Крым разрушил киевские фантазии
09:58В Карабах вернулись около 25 тысяч жителей
09:53На Украине за сутки выявили рекордные 12 079 новых случаев COVID-19
09:48Европейские страны намерены самостоятельно проводить полеты в космос
09:45В Кировской области семья погибла при пожаре в частном доме
09:35Российский ученый рассказал о способе нейтрализовать коронавирус
09:09США перебросили стратегические бомбардировщики на Ближний Восток
09:07В Москве строительный кран обрушился на жилой дом
09:06Банки придумали, как увеличить шансы клиентов вернуть украденные деньги
09:03В Москве еще 5245 человек выздоровели от COVID-19
09:02Москвичей предупредили о снеге и порывистом ветре в воскресенье
08:36Мост на остров Русский откроют, когда потеплеет
08:34Российские самолеты доставят военных инженеров в Карабах
08:32Собянин отметил вклад волонтеров в борьбу с пандемией
08:29Меладзе вновь заявил о проблемах артистов
08:29В пригороде Владивостока восстановили свет
08:22Власти заявили о практически полном разрушении города Мартуни в Карабахе
08:03Россияне назвали худшие новогодние подарки
07:57Правящая партия Грузии победила на выборах во всех одномандатных округах
07:33Трамп заявил, что у него хватает данных для пересмотра итогов выборов
Лента новостейМолния