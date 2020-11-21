https://ria.ru/20201121/ptitseferma-1585652228.html
Названа возможная причина пожара на птицеферме в Югре
Названа возможная причина пожара на птицеферме в Югре
Возгорание строения на территории птицефермы в Ханты-Мансийском автономном округе, где погибли три человека и еще трое получили травмы, могло произойти из-за... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T11:41
2020-11-21T11:41
2020-11-21T12:59
ханты-мансийский автономный округ
нефтеюганский район
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 ноя - РИА Новости. Возгорание строения на территории птицефермы в Ханты-Мансийском автономном округе, где погибли три человека и еще трое получили травмы, могло произойти из-за короткого замыкания, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Согласно информации окружного управления МЧС, в ночь на субботу произошел пожар на территории птицефермы в поселке Сингапай Нефтеюганского района. На ликвидацию возгорания у пожарных ушло около двух с половиной часов, строение выгорело полностью на площади 100 "квадратов". В региональном следственном управлении СК РФ уточнили РИА Новости, что погибли три человека.По версии следствия, пожар произошел после полуночи в одноэтажном строении на территории фермы, которое было оборудовано под помещение, где проживали работники хозяйства. Следователи отмечают, что в момент возгорания в строении находились как минимум шесть человек, троим удалось вовремя покинуть его, они получили незначительные травмы, личности трех погибших устанавливаются."Нефтеюганским межрайонным следственным отделом... возбуждено уголовное дело по факту гибели троих мужчин в результате пожара в поселке Сингапай Нефтеюганского района по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности троим лицам", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователи работают на месте, устанавливая все обстоятельства произошедшего.Свою проверку в связи с инцидентом проводит районная прокуратура. Надзорный орган изучит соблюдение требований трудового и миграционного законодательств, противопожарных правил на объекте, а также даст правовую оценку допущенным нарушениям и действиям должностных лиц.
https://ria.ru/20201119/pozhar-1585279884.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201119/pozhar-1585429679.html
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ханты-мансийский автономный округ, нефтеюганский район, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 ноя - РИА Новости. Возгорание строения на территории птицефермы в Ханты-Мансийском автономном округе, где погибли три человека и еще трое получили травмы, могло произойти из-за короткого замыкания, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Согласно информации окружного управления МЧС, в ночь на субботу произошел пожар на территории птицефермы в поселке Сингапай Нефтеюганского района. На ликвидацию возгорания у пожарных ушло около двух с половиной часов, строение выгорело полностью на площади 100 "квадратов". В региональном следственном управлении СК РФ уточнили РИА Новости, что погибли три человека.
По версии следствия, пожар произошел после полуночи в одноэтажном строении на территории фермы, которое было оборудовано под помещение, где проживали работники хозяйства. Следователи отмечают, что в момент возгорания в строении находились как минимум шесть человек, троим удалось вовремя покинуть его, они получили незначительные травмы, личности трех погибших устанавливаются.
"Нефтеюганским межрайонным следственным отделом... возбуждено уголовное дело по факту гибели троих мужчин в результате пожара в поселке Сингапай Нефтеюганского района
по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности троим лицам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи работают на месте, устанавливая все обстоятельства произошедшего.
"По уголовному делу проводится комплекс следственных действий... В настоящее время не исключается версия возгорания из-за короткого замыкания электропроводки. Расследование продолжается", - добавили в ведомстве.
Свою проверку в связи с инцидентом проводит районная прокуратура. Надзорный орган изучит соблюдение требований трудового и миграционного законодательств, противопожарных правил на объекте, а также даст правовую оценку допущенным нарушениям и действиям должностных лиц.