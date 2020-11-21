https://ria.ru/20201121/ptitseferma-1585637774.html
В Югре три человека погибли при пожаре на птицеферме
В Югре три человека погибли при пожаре на птицеферме
Три человека погибли при пожаре на птицеферме в Нефтеюганском районе ХМАО, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T09:08
2020-11-21T09:08
2020-11-21T09:20
ханты-мансийский автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 ноя - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре на птицеферме в Нефтеюганском районе ХМАО, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.Согласно информации окружного управления МЧС, в ночь на субботу произошел пожар на территории птицефермы в поселке Сингапай Нефтеюганского района. На ликвидацию возгорания у пожарных ушло около двух с половиной часов, есть пострадавшие и погибшие.По словам собеседника агентства, следователи работают на месте происшествия, назначена проверка.В управлении МЧС по Югре уточнили, что пожар на работу птицефермы не повлиял.
https://radiosputnik.ria.ru/20201119/pozhar-1585429679.html
ханты-мансийский автономный округ
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ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия