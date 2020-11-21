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В Бразилии вспыхнули протесты после убийства чернокожего мужчины
В Бразилии вспыхнули протесты после убийства чернокожего мужчины
Супермаркет французской сети Carrefour в бразильском Сан-Паулу разгромили и подожгли протестующие под лозунгом движения Black Lives Matter после того, как... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T21:17
2020-11-21T21:17
куритиба
сан-паулу (город)
бразилия
порту-алегри
в мире
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МЕХИКО, 21 ноя - РИА Новости. Супермаркет французской сети Carrefour в бразильском Сан-Паулу разгромили и подожгли протестующие под лозунгом движения Black Lives Matter после того, как охранники одного из магазинов забили до смерти 40-летнего посетителя.На видео, которые публикуют в соцсетях, десятки людей громят прилавки гипермаркета в Сан-Паулу и поджигают стеллажи с товарами. Многолюдные, но менее ожесточенные протесты под лозунгом "Vidas pretas importam" ("Черные жизни имеют значение") также прошли в Куритибе и Порту-Алегри, где произошло резонансное убийство.Накануне сорокалетний Жоау Сильвейра был убит охранниками торгового центра в городе Порту-Алегри, когда совершал покупки вместе с женой. По предварительным данным, причиной смерти стало удушение.
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сан-паулу (город)
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куритиба, сан-паулу (город), бразилия, порту-алегри, в мире

В Бразилии вспыхнули протесты после убийства чернокожего мужчины

21:17 21.11.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПолицейский в Рио-де-Жанейро
Полицейский в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МЕХИКО, 21 ноя - РИА Новости. Супермаркет французской сети Carrefour в бразильском Сан-Паулу разгромили и подожгли протестующие под лозунгом движения Black Lives Matter после того, как охранники одного из магазинов забили до смерти 40-летнего посетителя.

"Протестующие забросали камнями фасад супермаркета Carrefour в Сан-Паулу, они ворвались в магазин и разгромили большую часть", - сообщило издание Diario de Pernambuco.

На видео, которые публикуют в соцсетях, десятки людей громят прилавки гипермаркета в Сан-Паулу и поджигают стеллажи с товарами. Многолюдные, но менее ожесточенные протесты под лозунгом "Vidas pretas importam" ("Черные жизни имеют значение") также прошли в Куритибе и Порту-Алегри, где произошло резонансное убийство.
Накануне сорокалетний Жоау Сильвейра был убит охранниками торгового центра в городе Порту-Алегри, когда совершал покупки вместе с женой. По предварительным данным, причиной смерти стало удушение.
 
КуритибаСан-Паулу (город)БразилияПорту-АлегриВ мире
 
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