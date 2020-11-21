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В Бразилии вспыхнули протесты после убийства чернокожего мужчины

В Бразилии вспыхнули протесты после убийства чернокожего мужчины

Супермаркет французской сети Carrefour в бразильском Сан-Паулу разгромили и подожгли протестующие под лозунгом движения Black Lives Matter после того, как... РИА Новости, 21.11.2020

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куритиба

сан-паулу (город)

бразилия

порту-алегри

в мире

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МЕХИКО, 21 ноя - РИА Новости. Супермаркет французской сети Carrefour в бразильском Сан-Паулу разгромили и подожгли протестующие под лозунгом движения Black Lives Matter после того, как охранники одного из магазинов забили до смерти 40-летнего посетителя.На видео, которые публикуют в соцсетях, десятки людей громят прилавки гипермаркета в Сан-Паулу и поджигают стеллажи с товарами. Многолюдные, но менее ожесточенные протесты под лозунгом "Vidas pretas importam" ("Черные жизни имеют значение") также прошли в Куритибе и Порту-Алегри, где произошло резонансное убийство.Накануне сорокалетний Жоау Сильвейра был убит охранниками торгового центра в городе Порту-Алегри, когда совершал покупки вместе с женой. По предварительным данным, причиной смерти стало удушение.

куритиба

сан-паулу (город)

бразилия

порту-алегри

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куритиба, сан-паулу (город), бразилия, порту-алегри, в мире