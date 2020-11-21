https://ria.ru/20201121/protesty-1585686767.html
Ванецян заявил, что Пашинян требовал жестко подавить протесты в 2019 году
Ванецян заявил, что Пашинян требовал жестко подавить протесты в 2019 году
Бывший директор Службы национальной безопасности Армении, лидер оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян утверждает, что летом 2019 году премьер-министр... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T16:26
2020-11-21T16:26
2020-11-21T16:26
никол пашинян
службы национальной безопасности (снб) армении
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в мире
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ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Бывший директор Службы национальной безопасности Армении, лидер оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян утверждает, что летом 2019 году премьер-министр страны Никол Пашинян требовал жестоко подавить протесты в городе Иджеван, вызванные запретом на вырубку лесов."...Тогда мне позвонил мой заместитель и сказал, что премьер поручил отправиться с сотрудниками управления "А" (спецназом - ред.) в Иджеван. Я предупредил, что этого делать нельзя, так как в функции указанного управления входит лишь антитеррористическая деятельность... Пашинян названивал мне, Осипяну (бывшему начальнику полиции Армении - ред.), требовал расправ, заявлял, что хочет видеть "море крови", - сказал журналистам экс-глава СНБ.Ванецян добавил, что он и начальник полиции не поддались "противозаконным приказам и эмоциям" и смогли "без моря крови" пресечь протесты жителей Иджевана и соседних сел.Ранее Ванецяну было предъявлено обвинение в "подготовке узурпации власти" и "подготовке убийства государственного, политического или общественного деятеля". Ему вменяется подготовка покушения на Пашиняна. Экс-глава СНБ обвинение отвергает.
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никол пашинян, службы национальной безопасности (снб) армении, армения, в мире
ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости.
Бывший директор Службы национальной безопасности Армении
, лидер оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян утверждает, что летом 2019 году премьер-министр страны Никол Пашинян
требовал жестоко подавить протесты в городе Иджеван, вызванные запретом на вырубку лесов.
"...Тогда мне позвонил мой заместитель и сказал, что премьер поручил отправиться с сотрудниками управления "А" (спецназом - ред.) в Иджеван. Я предупредил, что этого делать нельзя, так как в функции указанного управления входит лишь антитеррористическая деятельность... Пашинян названивал мне, Осипяну (бывшему начальнику полиции Армении - ред.), требовал расправ, заявлял, что хочет видеть "море крови", - сказал журналистам экс-глава СНБ.
Ванецян добавил, что он и начальник полиции не поддались "противозаконным приказам и эмоциям" и смогли "без моря крови" пресечь протесты жителей Иджевана и соседних сел.
Ранее Ванецяну было предъявлено обвинение в "подготовке узурпации власти" и "подготовке убийства государственного, политического или общественного деятеля". Ему вменяется подготовка покушения на Пашиняна. Экс-глава СНБ обвинение отвергает.