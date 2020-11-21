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В Париже протестующие забросали полицию бутылками

В Париже протестующие забросали полицию бутылками

В Париже протестующие против законопроекта "О глобальной безопасности" начали бросать в полицию бутылки, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T19:26

2020-11-21T19:26

2020-11-21T22:08

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ПАРИЖ, 21 ноя — РИА Новости. В Париже протестующие против законопроекта "О глобальной безопасности" начали бросать в полицию бутылки, сообщил корреспондент РИА Новости.Акция, которую организовали профсоюзы журналистов, началась в 14:30 (16:30 мск) на площади Трокадеро и сначала проходила спокойно. Протестующие принесли самодельные плакаты: "Нет — законопроекту "О глобальной безопасности", "Кто нас защит от полиции?".Собравшиеся осуждают 24 статью документа, отмечая, что она "открывает дверь для агрессии полиции".Спустя два часа обстановка начала обостряться. Некоторые демонстранты, в основном молодые люди, начали бросать в силовиков камни и бутылки, скандируя "все ненавидят полицию". В ответ против них применили водометы.Митинги проходят и в других городах Франции.Накануне Нацсобрание республики поддержало в первом чтении 24 статью, которая грозит годом тюрьмы и штрафом в 45 тысяч евро за демонстрацию "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского или жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".В поправке, которая была внесена в эту статью, уточняется, что эта мера не может ущемлять право на информирование.Статья вызвала резкую критику в журналистском сообществе. Сотрудники СМИ опасаются, что в случае принятия законопроекта это навредит свободе слова, так как станет невозможно снимать действия силовиков во время манифестаций.В правительстве, в свою очередь, заверили, что документ гарантирует это право.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, париж, в мире