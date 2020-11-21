Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201121/protest-1585706117.html
В Киеве протестующие зажгли файеры у больницы, где лечится Зеленский
В Киеве протестующие зажгли файеры у больницы, где лечится Зеленский
Участники автопробега "От Майдана к Феофании" зажгли файеры у больницы, где лечится от коронавируса президент Владимир Зеленский. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T18:53
2020-11-21T19:00
владимир зеленский
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:83:3030:1787_1400x0_80_0_0_6f8dfbccceb403fdeaa94a856588ef64.jpg
КИЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Участники автопробега "От Майдана к Феофании" зажгли файеры у больницы, где лечится от коронавируса президент Владимир Зеленский.Автопробег в честь седьмой годовщины начала "евромайдана" стартовал из центра Киева к больнице "Феофания" в субботу днем. У участников автопробега есть ряд требований к действующей власти, среди которых отставка кабмина, решение вопроса с кризисом в конституционном суде, реформа Службы безопасности Украины, увольнение с руководящих должностей всех правоохранителей, "причастных к репрессиям", а также отзыв плана по Донбассу, представленного Трехсторонней контактной группе по Донбассу.Также они засыпали асфальтом плакат с надписью "Зе". Это символизирует якобы трату денег из коронавирусного фонда на ремонт дорог в стране.
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_6ad79b341ae698ab7c06bfbbbca93190.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, киев, украина, в мире

В Киеве протестующие зажгли файеры у больницы, где лечится Зеленский

18:53 21.11.2020 (обновлено: 19:00 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Участники автопробега "От Майдана к Феофании" зажгли файеры у больницы, где лечится от коронавируса президент Владимир Зеленский.
Автопробег в честь седьмой годовщины начала "евромайдана" стартовал из центра Киева к больнице "Феофания" в субботу днем. У участников автопробега есть ряд требований к действующей власти, среди которых отставка кабмина, решение вопроса с кризисом в конституционном суде, реформа Службы безопасности Украины, увольнение с руководящих должностей всех правоохранителей, "причастных к репрессиям", а также отзыв плана по Донбассу, представленного Трехсторонней контактной группе по Донбассу.
Также они засыпали асфальтом плакат с надписью "Зе". Это символизирует якобы трату денег из коронавирусного фонда на ремонт дорог в стране.
 
Владимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01Аксенов рассказал, как Крым разрушил киевские фантазии
09:58В Карабах вернулись около 25 тысяч жителей
09:53На Украине за сутки выявили рекордные 12 079 новых случаев COVID-19
09:48Европейские страны намерены самостоятельно проводить полеты в космос
09:45В Кировской области семья погибла при пожаре в частном доме
09:35Российский ученый рассказал о способе нейтрализовать коронавирус
09:09США перебросили стратегические бомбардировщики на Ближний Восток
09:07В Москве строительный кран обрушился на жилой дом
09:06Банки придумали, как увеличить шансы клиентов вернуть украденные деньги
09:03В Москве еще 5245 человек выздоровели от COVID-19
09:02Москвичей предупредили о снеге и порывистом ветре в воскресенье
08:36Мост на остров Русский откроют, когда потеплеет
08:34Российские самолеты доставят военных инженеров в Карабах
08:32Собянин отметил вклад волонтеров в борьбу с пандемией
08:29Меладзе вновь заявил о проблемах артистов
08:29В пригороде Владивостока восстановили свет
08:22Власти заявили о практически полном разрушении города Мартуни в Карабахе
08:03Россияне назвали худшие новогодние подарки
07:57Правящая партия Грузии победила на выборах во всех одномандатных округах
07:33Трамп заявил, что у него хватает данных для пересмотра итогов выборов
Лента новостейМолния