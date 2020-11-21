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В Киеве протестующие зажгли файеры у больницы, где лечится Зеленский

В Киеве протестующие зажгли файеры у больницы, где лечится Зеленский

Участники автопробега "От Майдана к Феофании" зажгли файеры у больницы, где лечится от коронавируса президент Владимир Зеленский. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T18:53

2020-11-21T18:53

2020-11-21T19:00

владимир зеленский

киев

украина

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КИЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Участники автопробега "От Майдана к Феофании" зажгли файеры у больницы, где лечится от коронавируса президент Владимир Зеленский.Автопробег в честь седьмой годовщины начала "евромайдана" стартовал из центра Киева к больнице "Феофания" в субботу днем. У участников автопробега есть ряд требований к действующей власти, среди которых отставка кабмина, решение вопроса с кризисом в конституционном суде, реформа Службы безопасности Украины, увольнение с руководящих должностей всех правоохранителей, "причастных к репрессиям", а также отзыв плана по Донбассу, представленного Трехсторонней контактной группе по Донбассу.Также они засыпали асфальтом плакат с надписью "Зе". Это символизирует якобы трату денег из коронавирусного фонда на ремонт дорог в стране.

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, киев, украина, в мире