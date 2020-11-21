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В Киеве протестующие зажгли файеры у больницы, где лечится Зеленский
В Киеве протестующие зажгли файеры у больницы, где лечится Зеленский
Участники автопробега "От Майдана к Феофании" зажгли файеры у больницы, где лечится от коронавируса президент Владимир Зеленский. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T18:53
2020-11-21T18:53
2020-11-21T19:00
владимир зеленский
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КИЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Участники автопробега "От Майдана к Феофании" зажгли файеры у больницы, где лечится от коронавируса президент Владимир Зеленский.Автопробег в честь седьмой годовщины начала "евромайдана" стартовал из центра Киева к больнице "Феофания" в субботу днем. У участников автопробега есть ряд требований к действующей власти, среди которых отставка кабмина, решение вопроса с кризисом в конституционном суде, реформа Службы безопасности Украины, увольнение с руководящих должностей всех правоохранителей, "причастных к репрессиям", а также отзыв плана по Донбассу, представленного Трехсторонней контактной группе по Донбассу.Также они засыпали асфальтом плакат с надписью "Зе". Это символизирует якобы трату денег из коронавирусного фонда на ремонт дорог в стране.
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РИА Новости
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владимир зеленский, киев, украина, в мире