Более 350 врачей на Кубани участвуют в ликвидации дефицита кадров
00:52 21.11.2020 (обновлено: 00:56 21.11.2020)
© РИА Новости / Виталий ТимкивВрач-терапевт городской поликлиники No 25 города Краснодара заходит в дом к пациенту
КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Более 350 медиков Краснодарского края с начала года стали участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", направленных на ликвидацию дефицита медицинских кадров, сообщает администрация региона.
"Документы для участия в программах сдали 209 врачей и 150 фельдшеров. В этом году, по сравнению с прошлым, у соискателей повышенный интерес к программам. Это помогает системе здравоохранения решать вопрос кадрового обеспечения", – говорится в сообщении.
Уточняется, что четвертая часть заявок поступает от медиков из других регионов. Это Алтайский край, Белгородская область, Сургут и другие субъекты РФ, среди которых, в том числе Москва и Санкт-Петербург.
"Например, в Анапе по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в этом году для работы в сельских территориях привлечено 9 врачей и 3 фельдшера. Они пополнили штат амбулаторий и участковых больниц в поселках Виноградый и Витязево, станицах Благовещенской и Анапской, селах Гай-Кодзор, Цибанобалка, Варваровка и в хуторе Рассвет. За весь период в Анапу было привлечено 166 медиков", - уточнили в ведомстве.
Программа "Земский доктор" действует в Краснодарском крае с 2012 года. Врач, устраиваясь на работу в сельскую местность, может претендовать на подъемные 1 миллион рублей. При условии трудоустройства в удаленную сельскую местность, он может получить выплату в 1,5 миллиона рублей. Фельдшеры, в зависимости от местности, могут получить 500 тысяч рублей или 750 тысяч рублей. Полученную выплату медицинские работники могут использовать по своему усмотрению.
Для участия в программах необходимо отработать на занимаемой должности 5 лет. Подробные условия, а также перечень должностей и список необходимых документов размещены на официальном сайте министерства здравоохранения Краснодарского края. Прием заявок на участие в программе проходит в течение всего года.
По данным региональных властей, за годы реализации федеральных программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" их участниками стали более 3 тысяч человек. В 2019 году было заключено 458 договоров, в текущем - также планируется привлечение около 500 медработников.