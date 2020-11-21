https://ria.ru/20201121/priyut-1585630379.html

Кинолог рассказал, на что обратить внимание при выборе собаки в приюте

Кинолог рассказал, на что обратить внимание при выборе собаки в приюте

Собаки в приютах могут иметь психологические травмы, связанные с пережитым ранее, поэтому таких животных нужно выбирать с особенной тщательностью, рассказал РИА РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T03:20

2020-11-21T03:20

2020-11-21T03:20

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Собаки в приютах могут иметь психологические травмы, связанные с пережитым ранее, поэтому таких животных нужно выбирать с особенной тщательностью, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.По его словам, такие собаки могут бояться улицы, людей, поводка, громких звуков, некоторых предметов и явлений. Кроме этого, у них могут наблюдаться поведенческие отклонения."Решение взять животное из приюта должно быть осознанным. Питомцев, которых берут исключительно на эмоциях, чаще возвращают обратно в приют или ищут, кому их отдать. Надо помнить, что через несколько месяцев жалость уйдёт, а животное останется с вами на долгие годы" - сказал он.В этой связи Голубев советует не брать бездомную собаку или собаку из приюта совсем неопытным владельцам, поскольку поведением таких псов следует заниматься очень внимательно и серьёзно. Не подготовленные хозяева могут оказаться не готовы тратить силы и деньги на воспитание проблемного пса и коррекцию его психики, отметил он."Если у вас нет опыта общения с собаками и вы первый раз берёте собаку из приюта, взвесьте все "за" и "против", чтобы потом не возвращать пса назад. Ещё одного предательства он может не пережить", - сказал кинолог.Выбирая питомца в приюте, рассказал Голубев, обязательно нужно подробно расспросить сотрудников или волонтёров об истории собаки и ее особенностях: как она общается с другими животными, агрессивна ли к посторонним, позволяет ли себя осматривать, доверяет ли людям.Выбрав понравившегося пса, не стоит сразу же забирать его домой. "Нужно пообщаться с ним, погулять, лучше всего в течение нескольких визитов, чтобы животное привыкло к новым владельцам и научилось им доверять. Если семья большая, то крайне желательно отправиться в приют и на прогулку всем вместе. Это позволит понаблюдать, насколько собака и члены семьи смогут найти общий язык", - рассказал кинолог.После того, как собаку все же привезли домой, ее необходимо помыть, а в течение нескольких первых дней обязательно посетить ветеринарного врача для осмотра животного и получения рекомендаций по дальнейшему содержанию, уходу, кормлению, вакцинации и обработке питомца от паразитов. Кроме того, Голубев советует в первые дни пребывания собаки в доме не надоедать и не давить на питомца, поскольку не слишком привыкшая к вниманию собака может запаниковать, испугаться и агрессивно отреагировать даже на ласку. "Поэтому необходимо дать ей осмотреться и успокоиться", - сказал кинолог.По окончании адаптационного периода, уточнил он, станет понятно, нужна ли собаке серьезная коррекция поведения или обычная воспитательная дрессировка. Это может определить кинолог, который даст советы и составит план занятий.

https://ria.ru/20201110/sobaki-1583853337.html

https://ria.ru/20201019/sobaki-1580410423.html

https://ria.ru/20201011/sobaki-1579237353.html

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россия, владимир голубев, москва, общество