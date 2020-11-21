Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201121/priyut-1585630379.html
Кинолог рассказал, на что обратить внимание при выборе собаки в приюте
Кинолог рассказал, на что обратить внимание при выборе собаки в приюте
Собаки в приютах могут иметь психологические травмы, связанные с пережитым ранее, поэтому таких животных нужно выбирать с особенной тщательностью, рассказал РИА РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T03:20
2020-11-21T03:20
россия
владимир голубев
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584994776_0:0:3375:1898_1400x0_80_0_0_a113b64bea326a4bc3852bdbb2acbcd1.jpg
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Собаки в приютах могут иметь психологические травмы, связанные с пережитым ранее, поэтому таких животных нужно выбирать с особенной тщательностью, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.По его словам, такие собаки могут бояться улицы, людей, поводка, громких звуков, некоторых предметов и явлений. Кроме этого, у них могут наблюдаться поведенческие отклонения."Решение взять животное из приюта должно быть осознанным. Питомцев, которых берут исключительно на эмоциях, чаще возвращают обратно в приют или ищут, кому их отдать. Надо помнить, что через несколько месяцев жалость уйдёт, а животное останется с вами на долгие годы" - сказал он.В этой связи Голубев советует не брать бездомную собаку или собаку из приюта совсем неопытным владельцам, поскольку поведением таких псов следует заниматься очень внимательно и серьёзно. Не подготовленные хозяева могут оказаться не готовы тратить силы и деньги на воспитание проблемного пса и коррекцию его психики, отметил он."Если у вас нет опыта общения с собаками и вы первый раз берёте собаку из приюта, взвесьте все "за" и "против", чтобы потом не возвращать пса назад. Ещё одного предательства он может не пережить", - сказал кинолог.Выбирая питомца в приюте, рассказал Голубев, обязательно нужно подробно расспросить сотрудников или волонтёров об истории собаки и ее особенностях: как она общается с другими животными, агрессивна ли к посторонним, позволяет ли себя осматривать, доверяет ли людям.Выбрав понравившегося пса, не стоит сразу же забирать его домой. "Нужно пообщаться с ним, погулять, лучше всего в течение нескольких визитов, чтобы животное привыкло к новым владельцам и научилось им доверять. Если семья большая, то крайне желательно отправиться в приют и на прогулку всем вместе. Это позволит понаблюдать, насколько собака и члены семьи смогут найти общий язык", - рассказал кинолог.После того, как собаку все же привезли домой, ее необходимо помыть, а в течение нескольких первых дней обязательно посетить ветеринарного врача для осмотра животного и получения рекомендаций по дальнейшему содержанию, уходу, кормлению, вакцинации и обработке питомца от паразитов. Кроме того, Голубев советует в первые дни пребывания собаки в доме не надоедать и не давить на питомца, поскольку не слишком привыкшая к вниманию собака может запаниковать, испугаться и агрессивно отреагировать даже на ласку. "Поэтому необходимо дать ей осмотреться и успокоиться", - сказал кинолог.По окончании адаптационного периода, уточнил он, станет понятно, нужна ли собаке серьезная коррекция поведения или обычная воспитательная дрессировка. Это может определить кинолог, который даст советы и составит план занятий.
https://ria.ru/20201110/sobaki-1583853337.html
https://ria.ru/20201019/sobaki-1580410423.html
https://ria.ru/20201011/sobaki-1579237353.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584994776_481:0:3212:2048_1400x0_80_0_0_7805b46c7594971e9b2ee0192c7f4447.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир голубев, москва, общество

Кинолог рассказал, на что обратить внимание при выборе собаки в приюте

03:20 21.11.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСобака в вольере приюта для бездомных животных
Собака в вольере приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Собаки в приютах могут иметь психологические травмы, связанные с пережитым ранее, поэтому таких животных нужно выбирать с особенной тщательностью, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"Решение взять бездомную собаку или собаку из приюта очень похвально. Но в этом деле важно не только наличие добрых намерений, но и готовность решать некоторые проблемы. Нужно понимать, что такие собаки – это не чистый лист бумаги. В их жизни была череда неприятных событий – предательство хозяина, голод, а, возможно, и физическое насилие. Всё пережитое не могло не наложить определенного отпечатка на поведение животного. И это необходимо учитывать, принимая решение взять приютского или бездомного питомца", – сказал Голубев.
По его словам, такие собаки могут бояться улицы, людей, поводка, громких звуков, некоторых предметов и явлений. Кроме этого, у них могут наблюдаться поведенческие отклонения.
"Решение взять животное из приюта должно быть осознанным. Питомцев, которых берут исключительно на эмоциях, чаще возвращают обратно в приют или ищут, кому их отдать. Надо помнить, что через несколько месяцев жалость уйдёт, а животное останется с вами на долгие годы" - сказал он.
В этой связи Голубев советует не брать бездомную собаку или собаку из приюта совсем неопытным владельцам, поскольку поведением таких псов следует заниматься очень внимательно и серьёзно. Не подготовленные хозяева могут оказаться не готовы тратить силы и деньги на воспитание проблемного пса и коррекцию его психики, отметил он.
Житель Симферополя несет собачку под верхней одеждой - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 03:23
Кинолог назвал породы собак, которые боятся холода
"Если у вас нет опыта общения с собаками и вы первый раз берёте собаку из приюта, взвесьте все "за" и "против", чтобы потом не возвращать пса назад. Ещё одного предательства он может не пережить", - сказал кинолог.
Выбирая питомца в приюте, рассказал Голубев, обязательно нужно подробно расспросить сотрудников или волонтёров об истории собаки и ее особенностях: как она общается с другими животными, агрессивна ли к посторонним, позволяет ли себя осматривать, доверяет ли людям.
Выбрав понравившегося пса, не стоит сразу же забирать его домой. "Нужно пообщаться с ним, погулять, лучше всего в течение нескольких визитов, чтобы животное привыкло к новым владельцам и научилось им доверять. Если семья большая, то крайне желательно отправиться в приют и на прогулку всем вместе. Это позволит понаблюдать, насколько собака и члены семьи смогут найти общий язык", - рассказал кинолог.
Собака породы золотистый ретривер - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 05:02
Кинологи рассказали, какие игрушки опасны для собак
После того, как собаку все же привезли домой, ее необходимо помыть, а в течение нескольких первых дней обязательно посетить ветеринарного врача для осмотра животного и получения рекомендаций по дальнейшему содержанию, уходу, кормлению, вакцинации и обработке питомца от паразитов. Кроме того, Голубев советует в первые дни пребывания собаки в доме не надоедать и не давить на питомца, поскольку не слишком привыкшая к вниманию собака может запаниковать, испугаться и агрессивно отреагировать даже на ласку. "Поэтому необходимо дать ей осмотреться и успокоиться", - сказал кинолог.
По окончании адаптационного периода, уточнил он, станет понятно, нужна ли собаке серьезная коррекция поведения или обычная воспитательная дрессировка. Это может определить кинолог, который даст советы и составит план занятий.
Кавказская овчарка - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 03:12
Кинологи назвали пять лучших сторожевых пород собак
 
РоссияВладимир ГолубевМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01Пашинян заявил о необходимости реформы армии после событий в Карабахе
10:01Лавров прибыл в Ереван
09:58В Калмыкии задержали четырех человек по делу о ячейке ИГ* в колонии
09:54Пасмурное затишье перед новой снежной атакой ожидает москвичей в субботу
09:46Продюсер раскрыл нелицеприятную для жаловавшихся на COVID артистов правду
09:41В Минске произошло массовое отравление школьников
09:37Путин поздравил россиян с Днем работника налоговых органов
09:34Генпрокуратура Швейцарии завершит расследование "дела Магнитского"
09:26Президент Грузии надеется на формирование многопартийного парламента
09:17Суд в США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа
09:09Шойгу проводит встречу с Пашиняном
09:08В Югре три человека погибли при пожаре на птицеферме
09:06В Москве еще 6080 пациентов выздоровели от COVID-19
09:03Россияне смогут сами комплектовать автомобильную аптечку
08:50WSJ: команда Байдена не получает полной поддержки для защиты от кибератак
08:47Назван пик заразности коронавируса
08:40Во Владивостоке перекрыли движение по мосту на остров Русский
08:33Премьер Грузии заявил о необходимости научиться работать с оппозицией
08:18Половина жителей российских мегаполисов готова поменять офис на фриланс
08:15В Улан-Удэ простились с первым президентом Бурятии Леонидом Потаповым
Лента новостейМолния