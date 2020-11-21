https://ria.ru/20201121/pravda-1585640570.html
Продюсер раскрыл нелицеприятную для жаловавшихся на COVID артистов правду
Продюсер раскрыл нелицеприятную для жаловавшихся на COVID артистов правду
Продюсер Евгений Морозов рассказал телеканалу "Звезда", что артисты при желании могут найти способ заработать во время новогодних праздников. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T09:46
2020-11-21T09:46
2020-11-21T12:48
шоубиз
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коронавирус covid-19
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валерий меладзе
москва
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Продюсер Евгений Морозов рассказал телеканалу "Звезда", что артисты при желании могут найти способ заработать во время новогодних праздников. Морозов пояснил, что в стране нет локдауна, а единственные, на кого могут повлиять уже введенные из-за эпидемиологической ситуации меры, — это государственные театры.Однако они, подчеркнул Морозов, находятся на государственном обеспечении.Корпоративы, по словам продюсера, все еще проходят и будут проходить в декабре. Однако, как предупредил Морозов, их число может снизиться."Но это вопрос к компетенции организаторов: кто-то умеет организовать досуг богатому заказчику, а кто-то нет. В регионах корпоративов будет меньше, а в Москве — нет", — отметил собеседник телеканала. И если рестораны не будут работать в новогоднюю ночь, то банкетные залы в области уже забронированы — в них и будут проводить концерты.На прошлой неделе пост певца Валерия Меладзе вызвал общественный резонанс. Он предложил артистам отказаться от съемок в новогодних шоу и "Голубых огоньках", так как из-за отмененных концертов в связи с распространением COVID-19 нет ощущения праздника. Если работа артистов запрещена из-за принятых мер, то и сниматься в программах, посвященных Новому году, им не стоит. Позднее Меладзе пояснил, что он сделал лишь гипотетическое предположение, а не призывал артистов бойкотировать съемки.
https://ria.ru/20201116/vorobey-1584894605.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, валерий меладзе, москва
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
Продюсер Евгений Морозов рассказал телеканалу "Звезда
", что артисты при желании могут найти способ заработать во время новогодних праздников.
Морозов пояснил, что в стране нет локдауна, а единственные, на кого могут повлиять уже введенные из-за эпидемиологической ситуации меры, — это государственные театры.
"Все уже поняли, как надо себя вести. Это, конечно, не касается государственных театров. Им нельзя, чтобы было заполнено больше 25% мест", — напомнил музыкальный продюсер.
Однако они, подчеркнул Морозов, находятся на государственном обеспечении.
Корпоративы, по словам продюсера, все еще проходят и будут проходить в декабре. Однако, как предупредил Морозов, их число может снизиться.
"Но это вопрос к компетенции организаторов: кто-то умеет организовать досуг богатому заказчику, а кто-то нет. В регионах корпоративов будет меньше, а в Москве
— нет", — отметил собеседник телеканала.
И если рестораны не будут работать в новогоднюю ночь, то банкетные залы в области уже забронированы — в них и будут проводить концерты.
"Концертов навалом... Как можно богатому человеку запретить дома у себя поставить сцену, провести звук и разрешить выступить артистам?" — задался вопросом Морозов.
На прошлой неделе пост певца Валерия Меладзе
вызвал общественный резонанс. Он предложил артистам отказаться от съемок в новогодних шоу и "Голубых огоньках", так как из-за отмененных концертов в связи с распространением COVID-19
нет ощущения праздника. Если работа артистов запрещена из-за принятых мер, то и сниматься в программах, посвященных Новому году, им не стоит. Позднее Меладзе пояснил, что он сделал лишь гипотетическое предположение, а не призывал артистов бойкотировать съемки.