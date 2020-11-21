https://ria.ru/20201121/pravda-1585640570.html

Продюсер раскрыл нелицеприятную для жаловавшихся на COVID артистов правду

Продюсер раскрыл нелицеприятную для жаловавшихся на COVID артистов правду

Продюсер Евгений Морозов рассказал телеканалу "Звезда", что артисты при желании могут найти способ заработать во время новогодних праздников. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T09:46

2020-11-21T09:46

2020-11-21T12:48

шоубиз

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коронавирус covid-19

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валерий меладзе

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Продюсер Евгений Морозов рассказал телеканалу "Звезда", что артисты при желании могут найти способ заработать во время новогодних праздников. Морозов пояснил, что в стране нет локдауна, а единственные, на кого могут повлиять уже введенные из-за эпидемиологической ситуации меры, — это государственные театры.Однако они, подчеркнул Морозов, находятся на государственном обеспечении.Корпоративы, по словам продюсера, все еще проходят и будут проходить в декабре. Однако, как предупредил Морозов, их число может снизиться."Но это вопрос к компетенции организаторов: кто-то умеет организовать досуг богатому заказчику, а кто-то нет. В регионах корпоративов будет меньше, а в Москве — нет", — отметил собеседник телеканала. И если рестораны не будут работать в новогоднюю ночь, то банкетные залы в области уже забронированы — в них и будут проводить концерты.На прошлой неделе пост певца Валерия Меладзе вызвал общественный резонанс. Он предложил артистам отказаться от съемок в новогодних шоу и "Голубых огоньках", так как из-за отмененных концертов в связи с распространением COVID-19 нет ощущения праздника. Если работа артистов запрещена из-за принятых мер, то и сниматься в программах, посвященных Новому году, им не стоит. Позднее Меладзе пояснил, что он сделал лишь гипотетическое предположение, а не призывал артистов бойкотировать съемки.

https://ria.ru/20201116/vorobey-1584894605.html

https://ria.ru/20201115/meladze-1584681540.html

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