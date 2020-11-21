https://ria.ru/20201121/potok-1585674768.html

СМИ: США угрожают санкциями участникам проекта "Северный поток — 2"

СМИ: США угрожают санкциями участникам проекта "Северный поток — 2"

Правительство США связывается с европейскими компаниями, участвующими в строительстве "Северного потока 2", и предупреждает их об угрозе санкций, сообщило... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T14:52

2020-11-21T14:52

2020-11-21T14:52

allseas

uniper

нэнси пелоси

северный поток — 2

балтийское море

газпром

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство США связывается с европейскими компаниями, участвующими в строительстве "Северного потока 2", и предупреждает их об угрозе санкций, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя американского правительства."Этот трубопровод не состоится", - сказал немецкому агентству высокопоставленный представитель правительства США.Представитель американского правительства также выразил мнение, что "Северный поток 2" якобы является "геополитическим проектом, который Россия будет использовать для шантажа европейских стран".Издание Handelsblatt сообщило в пятницу, что Восточный комитет немецкой экономики обратился к спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси с предложением отказаться от санкций по "Северному потоку 2". В письме, датированном 17 ноября, отмечалось, что бизнес Германии с обеспокоенностью узнал, что "американские демократы хотят ввести новые, экстерриториальные санкции против проекта "Северный поток 2" за счет европейских компаний". Восточный комитет призвал США "воздержаться от экономических штрафов"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.

https://ria.ru/20201108/bayden-1583592854.html

балтийское море

сша

украина

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allseas, uniper, нэнси пелоси, северный поток — 2, балтийское море, газпром, сша, украина, в мире