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СМИ: США угрожают санкциями участникам проекта "Северный поток — 2"
СМИ: США угрожают санкциями участникам проекта "Северный поток — 2"
Правительство США связывается с европейскими компаниями, участвующими в строительстве "Северного потока 2", и предупреждает их об угрозе санкций, сообщило... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T14:52
2020-11-21T14:52
allseas
uniper
нэнси пелоси
северный поток — 2
балтийское море
газпром
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство США связывается с европейскими компаниями, участвующими в строительстве "Северного потока 2", и предупреждает их об угрозе санкций, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя американского правительства."Этот трубопровод не состоится", - сказал немецкому агентству высокопоставленный представитель правительства США.Представитель американского правительства также выразил мнение, что "Северный поток 2" якобы является "геополитическим проектом, который Россия будет использовать для шантажа европейских стран".Издание Handelsblatt сообщило в пятницу, что Восточный комитет немецкой экономики обратился к спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси с предложением отказаться от санкций по "Северному потоку 2". В письме, датированном 17 ноября, отмечалось, что бизнес Германии с обеспокоенностью узнал, что "американские демократы хотят ввести новые, экстерриториальные санкции против проекта "Северный поток 2" за счет европейских компаний". Восточный комитет призвал США "воздержаться от экономических штрафов"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
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allseas, uniper, нэнси пелоси, северный поток — 2, балтийское море, газпром, сша, украина, в мире

СМИ: США угрожают санкциями участникам проекта "Северный поток — 2"

14:52 21.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство США связывается с европейскими компаниями, участвующими в строительстве "Северного потока 2", и предупреждает их об угрозе санкций, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя американского правительства.
"Этот трубопровод не состоится", - сказал немецкому агентству высокопоставленный представитель правительства США.
"США не хотят вводить санкции против европейских компаний. Мы делаем эти звонки, чтобы предупредить их и дать им время выйти (из проекта)", - добавил собеседник агентства, не уточнив, о каких конкретно компаниях идет речь.
Представитель американского правительства также выразил мнение, что "Северный поток 2" якобы является "геополитическим проектом, который Россия будет использовать для шантажа европейских стран".
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Издание Handelsblatt сообщило в пятницу, что Восточный комитет немецкой экономики обратился к спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси с предложением отказаться от санкций по "Северному потоку 2". В письме, датированном 17 ноября, отмечалось, что бизнес Германии с обеспокоенностью узнал, что "американские демократы хотят ввести новые, экстерриториальные санкции против проекта "Северный поток 2" за счет европейских компаний". Восточный комитет призвал США "воздержаться от экономических штрафов".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
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AllseasUniperНэнси ПелосиСеверный поток — 2Балтийское мореГазпромСШАУкраинаВ мире
 
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