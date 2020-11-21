https://ria.ru/20201121/poterya-1585626093.html

Стало известно, как можно потерять деньги через голосовых помощников

Стало известно, как можно потерять деньги через голосовых помощников

Голосовые помощники способны не только облегчить общение россиян с современной техникой, но и невольно поспособствовать краже средств клиентов банков. О том, на РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T02:49

2020-11-21T02:49

2020-11-21T02:49

ольга сулим

россия

мошенничество

смартфоны

технологии

общество

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Голосовые помощники способны не только облегчить общение россиян с современной техникой, но и невольно поспособствовать краже средств клиентов банков. О том, на какие хитрости идут злоумышленники и какие пробелы в работе искусственного интеллекта они используют, рассказала агентству "Прайм" председатель коллеги адвокатов "Сулим и партнеры" Ольга Сулим. Первый шаг, на который идут мошенники – создание сайта-дублера, внешне очень похожего на сайт банка. Бывает, что в сеть запускается рекламный баннер с контактами "псевдобанка". И если обычный человек сможет отличить подделку, то алгоритму, который используется для голосовых помощников, это не под силу, указала адвокат. Клиенты, слепо доверяющие своему "цифровому другу", не удосуживаются перепроверить его действия. Они не могут и предположить, что искусственный интеллект может ошибиться. Поэтому владелец телефона уверен, что на том конце провода именно сотрудник банка, а не обыкновенный аферист, указала она. Затем все идет "по накатанной": клиента охмуряют при помощи хорошо знакомых всем методов социальной инженерии, выманивая у него данные карты и коды доступа, после чего снимают деньги, добавила адвокат. "Чтобы уберечь свои деньги от мошенников, лучше не использовать голосового помощника для таких серьезных целей, как финансовые вопросы. Необходимо понимать, что это хоть и интеллект, но все-таки искусственный, с множеством недоработок и минусов", — резюмировала Сулим.

https://ria.ru/20201115/aferisty-1584670961.html

https://ria.ru/20201112/noch-1584205228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга сулим, россия, мошенничество, смартфоны, технологии, общество