https://ria.ru/20201121/potapov-1585635418.html

В Улан-Удэ простились с первым президентом Бурятии Леонидом Потаповым

В Улан-Удэ простились с первым президентом Бурятии Леонидом Потаповым

Церемония прощания с первым президентом республики Бурятия Леонидом Потаповым завершилась в Улан-Удэ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T08:15

2020-11-21T08:15

2020-11-21T08:15

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улан-удэ

политика

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КРАСНОЯРСК, 21 ноя – РИА Новости. Церемония прощания с первым президентом республики Бурятия Леонидом Потаповым завершилась в Улан-Удэ, передает корреспондент РИА Новости.Потапов умер 12 ноября на 86-м году жизни. Гражданская панихида состоялась в Улан-Удэ и транслировалась в прямом эфире ГТРК "Бурятия".В начале ноября местные СМИ сообщали, что Потапов и его жена заразились коронавирусом, а позже он был госпитализирован центр восточной медицины в Улан-Удэ. В пресс-службе правительства республики не стали отвечать на вопрос РИА Новости, связана ли смерть экс-президента Бурятии с коронавирусной инфекцией. По данным источника агентства, Потапов, действительно, скончался из-за коронавируса.Леонид Потапов родился 4 июля 1935 года. Первым президентом и одновременно председателем правительства Бурятии стал на всенародных выборах в 1994 году. Полномочия сложил в июле 2007 года.

https://ria.ru/20201117/ioffe-1584936012.html

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республика бурятия, улан-удэ, политика