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В Улан-Удэ простились с первым президентом Бурятии Леонидом Потаповым
В Улан-Удэ простились с первым президентом Бурятии Леонидом Потаповым
Церемония прощания с первым президентом республики Бурятия Леонидом Потаповым завершилась в Улан-Удэ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T08:15
2020-11-21T08:15
республика бурятия
улан-удэ
политика
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КРАСНОЯРСК, 21 ноя – РИА Новости. Церемония прощания с первым президентом республики Бурятия Леонидом Потаповым завершилась в Улан-Удэ, передает корреспондент РИА Новости.Потапов умер 12 ноября на 86-м году жизни. Гражданская панихида состоялась в Улан-Удэ и транслировалась в прямом эфире ГТРК "Бурятия".В начале ноября местные СМИ сообщали, что Потапов и его жена заразились коронавирусом, а позже он был госпитализирован центр восточной медицины в Улан-Удэ. В пресс-службе правительства республики не стали отвечать на вопрос РИА Новости, связана ли смерть экс-президента Бурятии с коронавирусной инфекцией. По данным источника агентства, Потапов, действительно, скончался из-за коронавируса.Леонид Потапов родился 4 июля 1935 года. Первым президентом и одновременно председателем правительства Бурятии стал на всенародных выборах в 1994 году. Полномочия сложил в июле 2007 года.
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республика бурятия, улан-удэ, политика

В Улан-Удэ простились с первым президентом Бурятии Леонидом Потаповым

08:15 21.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковПрезидент Бурятии Леонид Потапов
Президент Бурятии Леонид Потапов - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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КРАСНОЯРСК, 21 ноя – РИА Новости. Церемония прощания с первым президентом республики Бурятия Леонидом Потаповым завершилась в Улан-Удэ, передает корреспондент РИА Новости.
Потапов умер 12 ноября на 86-м году жизни. Гражданская панихида состоялась в Улан-Удэ и транслировалась в прямом эфире ГТРК "Бурятия".
В начале ноября местные СМИ сообщали, что Потапов и его жена заразились коронавирусом, а позже он был госпитализирован центр восточной медицины в Улан-Удэ. В пресс-службе правительства республики не стали отвечать на вопрос РИА Новости, связана ли смерть экс-президента Бурятии с коронавирусной инфекцией. По данным источника агентства, Потапов, действительно, скончался из-за коронавируса.
"Для республики это уход человека, который стоял у формирования республики Бурятия в новых реалиях. В самое тяжелое время, когда распался СССР, когда формировалась новая Россия, новая действительность, новая жизнь, у руля республики стоял Леонид Васильевич. Это были самые тяжелые времена… В этих непростых условиях Леонид Васильевич справился, заложил основы – сформирована конституция республики Бурятия, вся законодательная структура. Мы сейчас живем в республике, основы которой заложены при руководстве Леонида Васильевича", - сказал во время траурного митинга глава Бурятии Алексей Цыденов.
Леонид Потапов родился 4 июля 1935 года. Первым президентом и одновременно председателем правительства Бурятии стал на всенародных выборах в 1994 году. Полномочия сложил в июле 2007 года.
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