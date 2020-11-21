https://ria.ru/20201121/posol-1585718871.html

Путин освободил от должности посла в Гватемале

Путин освободил от должности посла в Гватемале

Президент России Владимир Путин освободил Александра Хохоликова от обязанностей посла Российской Федерации в Гватемале, соответствущий указ опубликован на... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T20:33

2020-11-21T20:33

2020-11-21T20:33

россия

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585573954_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_6b7e6ecb46d4c19eaa4c8ca57ecd2667.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Александра Хохоликова от обязанностей посла Российской Федерации в Гватемале, соответствущий указ опубликован на интернет-портале правовой информации."Освободить Хохоликова Александра Николаевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Гватемала", - говорится в указе.Путин назначил Хохоликова послом России в Никарагуа и по совместительству в Эль-Сальвадоре и Гондурасе в начале октября 2020 года.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, в мире