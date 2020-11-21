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Путин освободил от должности посла в Гватемале
Путин освободил от должности посла в Гватемале
Президент России Владимир Путин освободил Александра Хохоликова от обязанностей посла Российской Федерации в Гватемале, соответствущий указ опубликован на... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T20:33
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россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Александра Хохоликова от обязанностей посла Российской Федерации в Гватемале, соответствущий указ опубликован на интернет-портале правовой информации."Освободить Хохоликова Александра Николаевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Гватемала", - говорится в указе.Путин назначил Хохоликова послом России в Никарагуа и по совместительству в Эль-Сальвадоре и Гондурасе в начале октября 2020 года.
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россия, владимир путин, в мире

Путин освободил от должности посла в Гватемале

20:33 21.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции во встрече лидеров экономик форума АТЭС
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции во встрече лидеров экономик форума АТЭС - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Александра Хохоликова от обязанностей посла Российской Федерации в Гватемале, соответствущий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Освободить Хохоликова Александра Николаевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Гватемала", - говорится в указе.
Путин назначил Хохоликова послом России в Никарагуа и по совместительству в Эль-Сальвадоре и Гондурасе в начале октября 2020 года.
 
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