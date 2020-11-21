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Российские Ту-142 выполнили плановые полеты в Арктике
Российские Ту-142 выполнили плановые полеты в Арктике
Два экипажа противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота выполнили плановые полёты в Арктике, сообщает пресс-служба Северного флота. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T14:55
2020-11-21T14:55
северный ледовитый океан
карское море
море лаптевых
баренцево море
ту-142
северный флот вмф россии
арктика
безопасность
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Два экипажа противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота выполнили плановые полёты в Арктике, сообщает пресс-служба Северного флота."Сегодня два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Продолжительность полета составила около 12 часов. За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью свыше семи тысяч километров", - говорится в сообщении.Отмечается, что полет проходил над акваториями Баренцева и Карского морей, а также над отдельными районами моря Лаптевых. Кроме патрулирования летчики разведывали ледовую обстановку, данные о которой облегчают навигацию по Северному морскому пути.Подчеркивается, что полеты выполнены в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства."Выполнению полётов в Арктике предшествовала тщательная штурманская подготовка экипажей, с учетом особого географического положения и сложной метеорологической обстановки. Летные экипажи во время таких полётов существенно повышают уровень натренированности, а также отрабатывают вопросы на слётанности и пилотирования в сложных условиях", - добавляется в сообщении.
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северный ледовитый океан
карское море
море лаптевых
баренцево море
арктика
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северный ледовитый океан, карское море, море лаптевых, баренцево море, ту-142, северный флот вмф россии, арктика, безопасность

Российские Ту-142 выполнили плановые полеты в Арктике

14:55 21.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПротиволодочный самолет ТУ-142
Противолодочный самолет ТУ-142 - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Два экипажа противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота выполнили плановые полёты в Арктике, сообщает пресс-служба Северного флота.
"Сегодня два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Продолжительность полета составила около 12 часов. За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью свыше семи тысяч километров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полет проходил над акваториями Баренцева и Карского морей, а также над отдельными районами моря Лаптевых. Кроме патрулирования летчики разведывали ледовую обстановку, данные о которой облегчают навигацию по Северному морскому пути.
Подчеркивается, что полеты выполнены в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
"Выполнению полётов в Арктике предшествовала тщательная штурманская подготовка экипажей, с учетом особого географического положения и сложной метеорологической обстановки. Летные экипажи во время таких полётов существенно повышают уровень натренированности, а также отрабатывают вопросы на слётанности и пилотирования в сложных условиях", - добавляется в сообщении.
Истребители британских ВВС сопровождали российские военные самолеты Ту-142 в небе над Северным морем - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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Северный Ледовитый океанКарское мореМоре ЛаптевыхБаренцево мореТу-142Северный флот ВМФ РоссииАрктикаБезопасность
 
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