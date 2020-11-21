https://ria.ru/20201121/polet-1585675178.html

Российские Ту-142 выполнили плановые полеты в Арктике

Российские Ту-142 выполнили плановые полеты в Арктике

Два экипажа противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота выполнили плановые полёты в Арктике, сообщает пресс-служба Северного флота. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T14:55

2020-11-21T14:55

2020-11-21T14:55

северный ледовитый океан

карское море

море лаптевых

баренцево море

ту-142

северный флот вмф россии

арктика

безопасность

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Два экипажа противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота выполнили плановые полёты в Арктике, сообщает пресс-служба Северного флота."Сегодня два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Продолжительность полета составила около 12 часов. За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью свыше семи тысяч километров", - говорится в сообщении.Отмечается, что полет проходил над акваториями Баренцева и Карского морей, а также над отдельными районами моря Лаптевых. Кроме патрулирования летчики разведывали ледовую обстановку, данные о которой облегчают навигацию по Северному морскому пути.Подчеркивается, что полеты выполнены в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства."Выполнению полётов в Арктике предшествовала тщательная штурманская подготовка экипажей, с учетом особого географического положения и сложной метеорологической обстановки. Летные экипажи во время таких полётов существенно повышают уровень натренированности, а также отрабатывают вопросы на слётанности и пилотирования в сложных условиях", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20200918/istrebiteli-1577417793.html

северный ледовитый океан

карское море

море лаптевых

баренцево море

арктика

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северный ледовитый океан, карское море, море лаптевых, баренцево море, ту-142, северный флот вмф россии, арктика, безопасность