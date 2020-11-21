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Инфекционист рассказал, можно ли есть еду с пола
Инфекционист рассказал, можно ли есть еду с пола
Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал "Говорит Москва", можно ли есть еду, которая упала на пол и пролежала там некоторое время. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T11:46
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россия
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общество
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал "Говорит Москва", можно ли есть еду, которая упала на пол и пролежала там некоторое время.Он отметил, что многое зависит от того, когда именно была убрана поверхность. Также большую роль играет не время, которое еда провела на полу, а количество бактерий на нем.Врач пояснил, что если количество бактерий минимально и пол убран недавно, то заражения не будет.На чистых поверхностях еда может пролежать и больше пяти секунд. Но это, как подчеркнул Акинфиев, зависит от чистоты пола.По его словам, на загрязненной поверхности пища может получить опасное количество бактерий, которые и вызовут отравление.
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россия, здоровье, еда, общество

Инфекционист рассказал, можно ли есть еду с пола

11:46 21.11.2020 (обновлено: 12:44 21.11.2020)
 
© Depositphotos / kelpfishКонфета на ковре
Конфета на ковре - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Depositphotos / kelpfish
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал "Говорит Москва", можно ли есть еду, которая упала на пол и пролежала там некоторое время.
Он отметил, что многое зависит от того, когда именно была убрана поверхность. Также большую роль играет не время, которое еда провела на полу, а количество бактерий на нем.
"Правило пяти секунд" или шуточное "что упало у студента, то упало на газетку" не актуально в плане эпидемиологии. Потому что в случае попадания куска пищи на поверхность, которая будет контаминировна теми же бактериями какими-нибудь, которые могут вызвать пищевое отравление, то сразу же при соприкосновении с полом количество бактерий попадет на пищу и можно будет заразиться", — отметил он.
Врач пояснил, что если количество бактерий минимально и пол убран недавно, то заражения не будет.
На чистых поверхностях еда может пролежать и больше пяти секунд. Но это, как подчеркнул Акинфиев, зависит от чистоты пола.
"Пол может быть гораздо чище, чем у кого-то стол даже. Там бутерброд может пролежать и час и ничего ему не будет", — пояснил эксперт.
По его словам, на загрязненной поверхности пища может получить опасное количество бактерий, которые и вызовут отравление.
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