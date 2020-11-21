https://ria.ru/20201121/pol-1585651713.html

Инфекционист рассказал, можно ли есть еду с пола

Инфекционист рассказал, можно ли есть еду с пола

Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал "Говорит Москва", можно ли есть еду, которая упала на пол и пролежала там некоторое время. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T11:46

2020-11-21T11:46

2020-11-21T12:44

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал "Говорит Москва", можно ли есть еду, которая упала на пол и пролежала там некоторое время.Он отметил, что многое зависит от того, когда именно была убрана поверхность. Также большую роль играет не время, которое еда провела на полу, а количество бактерий на нем.Врач пояснил, что если количество бактерий минимально и пол убран недавно, то заражения не будет.На чистых поверхностях еда может пролежать и больше пяти секунд. Но это, как подчеркнул Акинфиев, зависит от чистоты пола.По его словам, на загрязненной поверхности пища может получить опасное количество бактерий, которые и вызовут отравление.

https://ria.ru/20200812/1575673701.html

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россия, здоровье, еда, общество